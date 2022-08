Netflix adaptará 'Horizon Zero Dawn': el creador de 'The Umbrella Academy' prepara una serie basada en el aclamado videojuego

El anunciado final de 'The Umbrella Academy' no va a significar que el creador de la serie superheroica vaya a estar mucho tiempo sin trabajo. Y es que Steve Blackman ha sido confirmado como el responsable de adaptar 'Horizon Zero Dawn' para Netflix.

La noticia ha aparecido anexa a una pequeña entrevista en Tudum sobre el final de las aventuras de los Hargreeves. En ella, Blackman ha hablado de sus dos próximos proyectos: este y 'Orbital', que nos llevará a una estación espacial de un futuro muy cercano.

Un mundo exuberante

Pero vayamos a lo que nos interesa, la adaptación a serie de televisión de 'Horizon Zero Dawn', el videojuego de PlayStation que nos lleva a un futuro lejano a un mundo reconstruido por máquinas gigantescas. En palabras de Blackman:

«'Horizon Zero Dawn' es un juego excepcionalmente bien hecho con personajes maravillosos que no sueles ver en las filas del mundo jugón. Guerrilla Games ha creado un mundo increíblemente exuberante y vívido de hombres y máquinas que se encuentran en un curso de colisión hacia el olvido. Su salvación llega en forma de una joven guerrera llamada Aloy, que no tiene ni idea de que es clave en salvar el mundo. Sobra decir que sí, Aloy será un personaje principal en nuestra historia.»

Junto a Blackman en el guion se encuentra Michelle Lovretta. Lo que no está del todo claro es si seguirán las líneas maestras del juego (que es un RPG en mundo abierto) o si usarán esta ambientación para crear una historia completamente nueva.

Por lo demás, pocos detalles tenemos más de la serie, que continúa el esfuerzo de Sony por llevar las principales franquicias de su división de juegos a la pantalla.