'John Wick', 'Crank', 'Scott Pilgrim'... cómo las mejores películas inspiradas en videojuegos no adaptan ningún videojuego

Hay adaptaciones buenas, malas y regulares. Posiblemente algunas de las películas que más gordas te caen de la historia son adaptaciones de videojuegos. Pero... ¿qué te parecería si te dijéramos que las mejores adaptaciones son las que no adaptan nada? Hacemos trampa, claro: esas adaptaciones en realidad solo se inspiran en algunos aspectos de los videojuegos.

Concretamente, en su lenguaje, en su estructura, en su desprecio por convenciones que la mayoría de los géneros tienen como sagradas: la estructura del guión con una evolución dramática razonable, los personajes con conflictos creíbles, la estética sosegada... pero hay películas que, inspiradas en el lenguaje chillón y demoledor de los videojuegos, se saltan todas las reglas.

La última en hacerlo ha sido 'John Wick', pero se le adelantaron muchas otras: desde la mítica 'Juego con la muerte' de Bruce Lee a la semidesconocida 'Shoot'em Up', pasando por 'Crank' o 'Hardcore Henry'. Revisamos unas cuantas de ellas en un nuevo episodio de 'Old Man Yells At Cloud' especial ambientado en el E3. Que es a donde se va a hablar de videojuegos. Si a nuestro programa más gruñón le gustaran esas cosas, claro.