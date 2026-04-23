Ni 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ni 'Witch Hat Atelier'. Este es el anime que ya arrasa en Japón, y se puede ver en streaming

Esta temporada de anime venía cargadita de algunos de los estrenos más anticipados de todo 2026. Especialmente si somos fans de la fantasía, la primavera llega repleta de series con mucho potencial y algunos de los regresos más importantes del género.

Pero ni fenómenos como 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' o la esperadísima 'Witch Hat Atelier' han conseguido imponerse a lo nuevo de Hiromu Arakawa.

Un combo imparable

Desde Niconico, una de las plataformas de streaming más grandes de Japón, ya han compartido sus datos de estas primeras semanas de primavera en cuanto a visualizaciones, comentarios e incluso cuántas veces se ha vuelto a ver cada anime. En PR Times han compartido el Top 10 de esta temporada y hay una clara ganadora: 'Daemons of the Shadow Realm' ('Yomi no Tsugai').

El anime de fantasía marca una nueva colaboración entre Hiromu Arakawa y el estudio Bones tras 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood', y esto ya es por sí misma una carta de presentación espectacular. Los primeros capítulos han tenido una acogida buenísima, con la serie ostentando un 8,5 in IMDb y un 8,04 en MyAnimeList.

Podemos seguirla semana a semana a través de Crunchyroll, donde tiene una puntuación casi perfecta de 4,9 estrellas sobre 5. Si nos pica la curiosidad, mi consejo es ir casi de nuevas y sin saber casi nada de 'Daemons of the Shadow Realm' para que uno de sus mayores giros te pille por sorpresa y con más efecto. Aunque podemos ir adelantando que es un drama que gira en torno a Yuru y Asa, dos hermanos mellizos con un poder que puede salvar el mundo o destruirlo.

Tras 'Daemons of the Shadow Realm' tendríamos como las siguientes series más vistas la segunda temporada de 'Dorohedoro', 'Needy Girl Overdose', 'Ingoku Danchi: Deviant's Apartment Complex' y 'Witch Hat Atelier' completando el Top 5. Después vendrían la cuarta temporada de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime Season', 'The Food Diary of Miss Maid', 'Rooster Fighter', 'Mistress Kanan is Devilishly Easy' y 'Always a Catch!', dejándonos un Top 10 bastante variadito y sorprendente.

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