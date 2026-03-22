Mientras Edward Norton planeaba una secuela de 'El increíble Hulk' influida por el Batman de Nolan, en Marvel decidieron buscarse a otro actor

No hay una sola persona en el mundo que no haya oído hablar de Marvel, pero hubo una época en la que era una cosa de raritos. En un mundo en el que 'Los Vengadores' era solo una escena post-créditos, allá por 2008, la segunda película del Universo Cinematográfico Marvel salía a la luz: 'El increíble Hulk'. 18 años después, aún estamos esperando la secuela. De hecho, hubo planes y se sabe qué querían contar en esa continuación, y es una pena que no se haya puesto en marcha.

Hulk al estilo Nolan

Puede que la película del gigante esmeralda, realizada por Louis Leterrier, funcionara solo un poco mejor en taquilla que la que dirigió Ang Lee cinco años antes con Eric Bana de protagonista, pero para Universal fue suficiente para querer expandir su universo y hacer una secuela.

Sí, Universal: el lío de derechos de los personajes Marvel hace que las películas de Hulk en solitario tengan que ser distribuidas por ellos, pero no en las que el personaje forme parte de un grupo. Por eso Hulk es el secundario de oro en el Universo Marvel, pero nunca el protagonista.

El propio jefazo creativo de Marvel Studios, Kevin Feige, afirmó que 'El increíble Hulk' había colmado las expectativas del estudio y que el personaje volvería después de 'Los Vengadores'. Edward Norton, emocionado con su oportunidad de volver a estar en el candelero, presentó su plan de una secuela a Marvel Studios, apartada del "¡Hulk aplasta!" y más alineada con el tono oscuro y serio del Batman de Christopher Nolan. Spoiler: no salió bien.

"Hulk es literalmente el mito de Prometeo", declaró Norton. "Pensé en dos películas: el origen y luego la idea de Hulk como el soñador consciente, el tío que puede dominar el viaje. Y ellos estaban diciendo: '¡Esto es lo que queremos!'. Como sabemos ahora, eso no es lo que querían."

La idea de Edward Norton era mostrar a Hulk controlando su furia interior, continuando la última escena de la película original en la que Bruce Banner, con los ojos verdes, sonreía. Al final, siendo justos, la idea de Norton llegó a la pantalla una década después, en 'Vengadores: Endgame' (2019), donde Bruce Banner vivía eternamente transformado en el Profesor Hulk. Al fandom le sentó regular.

Recordemos que en 2010, en mitad de la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios nos sorprendió a todos anunciando que Edward Norton sería reemplazado por Mark Ruffalo, un actor que disfrutaría más formando parte de un elenco colaborativo. El agente de Norton respondió enfurecido, claro, y protagonizaron la polémica del año de aquella semana. Norton afirmaría después que siempre quiso un guion mejor.

Y al llegar aquí es posible que os preguntéis: vale, pero entonces, ¿va a haber secuela de 'El increíble Hulk'? La respuesta es sí y no. Aunque hay muchos rumores que apuntan a una adaptación del divertidísimo 'World War Hulk', de momento tendremos que conformarnos con ver al personaje como secundario en reuniones de los Vengadores, o formando equipo con otro superhéroe, como Thor, Spider-Man o She-Hulk (Hulka). Se puede decir que a Marvel le han pillado con las manos en La Masa.

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