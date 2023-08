El director de 'El increíble Hulk' habla sobre la secuela que nunca llegó a hacer y lanza pullas a Marvel por una escena de 'She-Hulk: Abogada Hulka'

Cuando Hulk empezó a publicarse en los cómics Marvel, al personaje, claro, aún le quedaba mucho por crecer y evolucionar. Por ejemplo, Bruce Banner se convertía en un monstruo gris solo por las noches, que hablaba más o menos según le conviniera a Stan Lee. Pero el tiempo y los tebeos fueron pasando y la sencillez de los inicios dio paso a un mundo repleto de personajes, historias interconectadas y, por supuesto, mucho cabreo que en el UCM no han logrado mostrar del todo.

¡Hulk se cuela!

'El increíble Hulk', la película que dio inicio al Universo Marvel y que estaba protagonizada por un Edward Norton al que no volvimos a ver el pelo, era un intento de retrato trágico del humano y el monstruo. Pero el estudio cogió al personaje y le dio la vuelta en 'Los Vengadores' y posteriores secuelas, aumentando la comedia con la introducción de Mark Ruffalo como Bruce Banner y bajando su intensidad: de hecho, pese a aparecer en películas y series del UCM como secundario, aún no ha tenido su oportunidad como personaje principal.

Louis Leterrier, director de aquella película primigenia, no pretendía que fuera un segundón. Es más, tenía ideas planeadas para la secuela que jamás veremos, según le ha contado a ComicBook: "Había una secuela con Hulk Gris, Hulks Rojos... Estábamos planeando cosas muy buenas". Como lector de cómics, francamente, me parece un guirigay tratar de meter en la misma película los conceptos de Hulk Gris y no uno, sino varios rojos, pero Leterrier puede decir lo que quiera muy a sabiendas de que su visión jamás saldrá a la luz.

"Hulk es un personaje complejo en el Universo Marvel", ha comentado, señalando que su secuela no tendría la misma gravedad. "Quieres al Hulk primitivo... el Hulk enfadado. Y después cuando vas con Hulk Gris y Hulk Listo pierdes eso un poco y empiezas a volverte más infantil". Y si creíais que este era el final de las pullas hacia lo que Marvel ha hecho con el personaje, volved a pensarlo: es apenas el inicio.

Esa era la diversión en mi película, con el acceso a la conciencia y demás. Eso fue muy divertido. Y eso es lo que intentaba hacer, pero me tomé mi tiempo con ello porque hay demasiados personajes que quieren a toda prisa. Me gustó 'She-Hulk: Abogada Hulka' pero cuando hacen, ya sabes, yoga entre Hulk y... yo pensé "¡Vale! Sí, estamos muy lejos de mi Hulk".

Según se rumorea, en la cuarta entrega de 'Capitán América' veremos por primera vez a Hulk Rojo y se dice que Bruce Banner tendrá su redención en una película dedicada a 'World War Hulk', pero hasta que no lo veamos es mejor cogerlo con pinzas, no vaya a ser que sintamos de nuevo la rabia y la liemos sin querer.

