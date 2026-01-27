"No es un gran momento a lo superhéroe". Nia DaCosta explica el final de '28 años después: El templo de los huesos' y su peculiar tono

Sabes que un largometraje como '28 años después: El templo de los huesos' destaca por encima de la media cuando su condición de pieza dentro de una franquicia de prestigio queda relegada a una última escena que, pese a su impacto y relevancia, no eclipsa el festival de buen cine, riesgo y creatividad que la precede. Un logro que está al alcance de muy pocos y que Nia DaCosta y Alex Garland han conseguido materializar a la perfección.

Con toda la calma

Por si no has intuido ya a qué me estoy refiriendo —si aún no has visto la película, ojo, que vienen spoilers—, el pasaje de marras con el que cierra 'El templo de los huesos' es el que confirma el anunciado retorno de Cillian Murphy a la saga como Jim, el repartidor londinense que las pasó canutas en la '28 días después' original, y cuya reintroducción al universo infectado es mucho más calmado de lo que cabría esperar.

Durante una entrevista con Variety, la directora Nia DaCosta ha explicado el motivo por el que la escena tiene un tempo tan calmado, con Jim dando a su hija una lección de historia sobre la remodelación de fronteras en Europa tras el final de la II Guerra Mundial, y no se optó por la setpiece frenética de turno habitual en los blockbusters contemporáneos.

No es un gran momento de franquicia tipo ‘vuelve el superhéroe’. Es el regreso del mensajero en bicicleta. El hecho de que Alex lo escribiera enseñando Historia a su hija y que así quisiera reintroducirlo en la historia, yo pensé: vale, pues así es como lo rodamos. Así que es algo terrenal. No es un gran momento bombástico. Y creo que basta con verlo para que sea poderoso.

De hecho, los espectadores más avispados ya se habrían percatado de la presencia de Murphy en la cinta mucho antes de su cierre. Durante los títulos de crédito iniciales, DaCosta vincula su obra al pasado de la saga y a Jim a través del sonido, con un "Hello" extraído de '28 años después', al igual que el icónico tema 'In a Heartbeat' de John Murphy con el que clausura 'El templo de los huesos'; según DaCossta, "lo más 'de franquicia'" que hicieron.

