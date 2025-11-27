La temporada 5 de 'Stranger Things' recupera a un personaje del pasado de Once, y los hermanos Duffer se estaban aguantado las ganas desde hace años

Ya ha arrancado oficialmente la quinta temporada de 'Stranger Things' con su primera tanda de capítulos y volvemos a Hawkins después de tres años y pico de espera. Los hermanos Duffer quieren dejar todos los cabos bien atados, y eso ha significado también traer de vuelta a algún personaje del que quizás más de uno ni se acordaba.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del episodio 4 de la quinta temporada de 'Stranger Things'

Reuniendo a la familia

Uno de los nuevos personajes de la quinta temporada de 'Stranger Things' es la doctora Kay, a quien interpreta otro icono ochentero, la fantástica Linda Hamilton. Esta se posiciona como una de las grandes antagonistas de la temporada, y una de las mayores revelaciones que nos ha dejado el capítulo 4 ha sido la reaparición de Kali, la "hermana" de Once que conocimos en la segunda temporada y que ahora es prisionera de Kay.

Al igual que Once, Kali (o "008", a la que interpreta Linnea Berthelsen) es una niña con poderes que fue parte de los experimentos del gobierno y apareció por primera vez mientras Once trataba de descubrir más de su pasado. Y después desapareció de la narrativa de 'Stranger Things' sin dejar rastro, aunque resulta que los Duffer llevaban años intentando traerla de vuelta sin dar del todo con la tecla.

"Siempre hemos querido recuperarla porque Linnea [Berthelsen] es una intérprete increíble. Queríamos darle otra oportunidad para brillar, hablamos de ello cada año, cada temporada... Pero no queríamos meterla por meterla", reconoció Ross Duffer, como recogen desde Deadline. "Queríamos que tuviera un verdadero impacto en la narrativa y en el viaje de Once. Y ahora que estamos en esta temporada final, nos sentíamos mal al no traerla de vuelta".

Aunque Kali es un personaje significativo para el pasado de Once, sí que es cierto que su aparición en la segunda temporada se sentía un tanto de pegote y que no había tenido un gran impacto a la larga en 'Stranger Things'. Y es que ni siquiera los capítulos de la cuarta temporada que indagaban en la relación de Henry y Once en el laboratorio de Hawkins se acordaron de ella.

Ahora los Duffer han querido arreglar ese "error" y no dejarse ningún cabo suelto, por lo que si había una oportunidad para utilizar a Kali en la trama principal había que agarrarse a ella como a un clavo ardiendo.

"Se sentía como "ah, así que teníamos este cabo suelto, o este episodio de relleno", y no queríamos eso. No sentíamos que pudiéramos acabar la historia de 'Stranger Things' sin traerla de vuelta al redil", continuó Ross. "Y cuando os mentáis en el segundo volumen, veréis realmente cómo encaja en la narrativa y la historia de Once, tiene un papel muy importante de ahora en adelante. Linnea es alucinante, creo que va a ser un cambio grande para esta temporada, pero es uno que nos entusiasma muchísimo."

