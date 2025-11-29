Holly Wheeler se ha vuelto un personaje clave en 'Stranger Things', pero en realidad la hermana de Mike apuntaba maneras desde la temporada 1 de la serie

La quinta temporada de 'Stranger Things' marca la despedida de la serie de Netflix y los hermanos Duffer no se quieren dejar nada en el tintero. Es el momento de echar la vista atrás y tratar de atar todos los cabos sueltos, y de repente uno de los momentos que nos descolocaron en la primera temporada ahora tiene un poco más de sentido.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del Volumen 1 de la quinta temporada de 'Stranger Things'

La cosa viene de lejos

Holly Wheeler, la hermana pequeña de Mike y Nancy, se ha convertido en uno de los personajes centrales de esta quinta temporada de 'Stranger Things'. Y es que aunque Holly lleva con nosotros desde la primera temporada de la serie, es ahora cuando su personaje ha tenido una relevancia monumental dentro de la trama al ser uno de los niños a los que rapta Vecna.

Su desaparición al ser raptada por un Demogorgon es un reflejo directo de la desaparición de Will Byers en la primera temporada, y es más impactante todavía por su conexión con el resto de protagonistas, pero lo cierto es que la conexión entre Holly y el Mundo del Revés viene de lejos.

Ya vimos el primer atisbo en la primera temporada, cuando Holly y su madre Karen visitan a Joyce tras la desaparición de Will y Holly protagoniza uno de los momentos más raros de la temporada. Mientras las adultas hablan, Holly ve varias luces parpadeantes que la terminan guiando a la habitación de Will. En eso momento parece que un Demogorgon está a punto de atravesar el muro, pero entonces aparece Joyce y la cosa no llega a mayores.

Holly era entonces muy pequeña para comprender lo que estaba pasando, y por aquel entonces lo único que sabíamos es que las luces eran manipuladas por alguien. La propia Joyce las usaba para comunicarse con Will, pero ahora también sabemos las luces parpadeantes señalan el movimiento y posición de los seres que se encuentran en el Mundo del Revés.

Lo que en su momento podría haber sido un simple guiño, ahora puede ser una indicación de que Vecna llevaba mucho tiempo con el ojo puesto en Holly (y en otros niños). Y tras este primer encuentro con las luces parpadeantes, y casi con un Demogorgón, varios años después Holly terminó siendo una víctima que ya no ha podido mantenerse alejada de la trama principal.

Por ahora no queda muy claro qué va a ser de Holly, que está atrapada dentro de la mente de Henry/Vecna junto con Max. Y es que aunque en su momento esta escena con Holly simplemente fuera una escena inquietante, varias temporadas después Holly ha terminado siendo un personaje central que va a traer cola en los próximos episodios.

Holly, además, parece ser algo diferente al resto de niños a los que ha raptado Vecna y tener más libertad que ellos, así que queda por ver cómo encaja en su plan a largo plazo. Porque parece que Vecna está jugando muy a largo plazo, sobre todo si especialmente tenía fichada a Holly desde hace cuatro años.

