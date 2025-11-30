La temporada 5 de 'Stranger Things' nos tiene temiendo por sus protagonistas, pero sus creadores tienen claro que no es 'Juego de Tronos': "Sería deprimente"

El final de 'Stranger Things' tiene mordiéndose las uñas a los fans desde hace meses, especialmente porque con los tráilers parece que el grupito de Hawkins las va a pasar canutas.

Y es que con las apuestas tan altas parece que nadie está a salvo en esta quinta temporada de 'Stranger Things', especialmente después de que la serie haya dejado unas cuantas muertes impactantes, pero los hermanos Duffer tampoco se quieren despedir con mal sabor de boca.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del Volumen 1 de la quinta temporada de 'Stranger Things'

Hace falta drama, pero sin pasarnos

Lo cierto es que la quinta temporada de 'Stranger Things' ha empezado fuerte hay varios personajes que se han visto en el otro barrio, como los padres de Nancy y Mike, que han terminado en el hospital luchando por sus vidas.

Todo este drama era necesario para que los chavales se vean contra la espada y la pared y se encuentren tocando fondo, aunque también quieren tranquilizar a los fans para que no vayamos esperando muertes a diestro y siniestro.

"Una vez decidimos que queríamos que Will tuviera todos estos poderes en la temporada, sabíamos cómo teníamos que terminar el Volumen 1", dijo Ross Duffer, como reportan desde Screen Rant. "Así que tiene que haber un punto muy bajo, con que se lleven a los niños, pero el punto álgido es que Will tiene los poderes. Siempre estaba esta discusión, Vecna llevándose a los niños era el punto bajo que necesitábamos para terminar el volumen 1".

Aunque claro, que haya drama y tragedia no significa que de repente 'Stranger Things' se vaya a convertir en una carnecería. Por desgracia en cada temporada de la serie de Netflix suele caer alguna muerte, pero los Duffer tienen claro que de repente no van a cambiar de registro por completo para conseguir impactar a los espectadores.

"Ya he dicho esto antes: esta serie no es 'Juego de Tronos'. Espero que sorprenda a la gente, pero no va a haber una Boda Roja, si es lo que os estáis preguntando", zanjó Matt Duffer. "Eso sería muy deprimente".

