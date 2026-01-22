'Sirāt' culmina su rave con el triunfo en las nominaciones a los Óscar. La película de Oliver Laxe rasca algo más de lo esperado, aunque no tenga casi posibilidades de victoria

Puede que en España las declaraciones de Oliver Laxe de los últimos días estén todavía rondando las cabezas de los cinéfilos, pero en Estados Unidos, donde ni se han enterado ni les importa, se han rendido a los pies de 'Sirāt'. Ya intuíamos todos que la película iba a tener éxito en las nominaciones en los Óscar (con algunos medios yanquis que llegaron a predecir que estaría entre las diez elegidas a mejor película), pero, pese a todo, siempre es una grata sorpresa ver nuestro cine triunfando fuera.

Laxe no da lache

En las nominaciones a los Óscar, 'Sirāt' ha conseguido dos menciones: a mejor película de habla no inglesa (junto a 'Valor sentimental', 'El agente secreto', 'La voz de Hind' y 'Fue solo un accidente') y a mejor sonido (donde competirá con 'F1', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'). El equipo, que hacía hoy una fiesta en Madrid independientemente del resultado, estará más que contento.

Esta es la vigesimosegunda cinta española nominada a mejor película de habla no inglesa, una categoría que nos hemos saltado los últimos dos años, desde 'La sociedad de la nieve'. Eso sí, llevamos sin ganar desde 2004, cuando Alejandro Amenábar lo consiguió por 'Mar Adentro'. Y aunque en los próximos días multitud de medios tratarán de insistirnos en que la cosa está que arde, lo cierto es que Laxe tiene muy pocas posibilidades de llevarse el premio, sobre todo teniendo en cuenta el éxito en las nominaciones de 'Valor sentimental' y 'El agente secreto'.

Puede que en sonido, donde se llevó el EFA la semana pasada, pueda tener más posibilidades, pero la mera mención ya es un premio en sí mismo, sobre todo teniendo en cuenta la barbaridad que sus competidoras hacen al respecto. La esperanza es lo último que se pierde, y la fiesta de 'Sirat' se ha alargado por sorpresa hasta el 15 de marzo. Habrá que ver si es un "chimpún" o una vuelta a casa más bien desangelada después de la rave.

