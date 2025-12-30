La nueva película de Zack Snyder muestra sus primeras imágenes. El director promete "una meditación sobre la vida y la muerte" muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados

Después de que cerrase su paso por el extinto DC Extended Universe por todo lo alto con su genial montaje de 'La Liga de la Justicia' —sobre todo en su versión en blanco y negro—, hay que reconocer que la carrera de Zack Snyder no ha pasado por su mejor momento. De hecho, tras su insípida épica espacial 'Rebel Moon' —dividida en dos partes—, Netflix ha decidido cancelar su fantasía épica animada 'El ocaso de los dioses'.

Zack is back

Por suerte para Zack, hay vida más allá de la Gran N del streaming, porque el realizador ya se ha puesto manos a la obra con su nuevo largometraje que promete alejarse drásticamente del tipo de cine al que nos tiene acostumbrados. Se titula 'The Last Photograph' y su rodaje, lejos de los pros y contras de los grandes estudios, ha abrazado el más puro estilo guerrilla y un modelo de producción independiente.

Ahora, acompañando un primer vistazo a la cinta, con sus primeras imágenes oficiales, el director ha compartido un post en Instagram en el que reza que "Todo lo que necesitas para hacer una película es una caja, una cámara y el Amazonas". Un texto que acompaña una instantánea en la que filma a Stuart Martin sujetando un cuerpo sin vida y gritando desconsoladamente.

En un comunicado, Snyder ha explicado lo siguiente sobre la película:

"La idea de coger una cámara en mano y, sencillamente, hacer una película de un modo íntimo es muy atractiva para mi. 'The Last Photograph' es una meditación sobre la vida y la muerte, abrazando algunos de los retos que he experimentado en mi propia vida y explorando esas ideas a través de imágenes".

En lo que respecta a su argumento, 'The Last Photograph', que Snyder lleva queriendo levantar desde 2011, gira en torno a un exagente de la DEA que se adentra en las montañas de Sudamérica para rescatar a sus sobrinos acompañado de un fotógrafo de guerra. Una misión que le hará enfrentarse a su pasado mientras su viaje a través de la naturaleza diluye las líneas de la realidad.

Por el momento no hay fecha de estreno ni información sobre la potencial distribución del largometraje, pero estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto. Mientras tanto, os dejo con algunas imágenes del filme en cuestión.

