Netflix acaba de cancelar la última serie de fantasía épica de Zack Snyder. Otro tremendo fracaso del director que se queda sin final

Lo último que quedaba en pie de la fuerte apuesta que Netflix hizo en su momento por Zack Snyder era la serie de fantasía épica 'El ocaso de los dioses', pero eso acaba de cambiar, ya que la plataforma ha decidido cancelarla tras la emisión de únicamente una temporada. De esta forma, se pone punto y final de forma definitiva a la relación de Netflix con el director de 'Amanecer de los muertos'.

Inspirada en la fantasía nórdica, 'El ocaso de los dioses' cuenta cómo la boda entre Sigrid y el rey Leif acaba en tragedia tras ser atacados por Thor. Eso lleva a la muerte de la familia de ella, por que ella emprenderá una búsqueda de la venganza, reclutando a varios aliados para poder hacer frente al Dios del Trueno.

Batacazo

Todo apuntaba a que 'El ocaso de los dioses' estaba cancelada, ya que su primera y única temporada se estrenó el 19 de septiembre de 2024 y no habíamos tenido noticias sobre su posible renovación desde entonces. Con todo, sus fans todavía tenían esperanzas de ello, sobre todo tras el cliffhanger con el que acabó la primera entrega, pero ya pueden ir despidiéndose de ellas.

Desde What's On Netflix confirman que desde la serie tenían esperanzas en seguir adelante, pero lo cierto es que ha quedado sentenciada. No ayudó que ni siquiera lograse entrar en el Top 10 semanal mundial de Netflix, aunque sí lo consiguió en varios países. Vamos, un fiasco aún más grave que el de 'Rebel Moon'.

Además, 'El ocaso de los dioses' no es la única serie de animación para adultos que ha decidido cancelar, ya que también se ha quitado de encima tanto 'Gatitos explosivos' como 'Good Times'. Ambas lanzaron también su primera temporada el año pasado y ninguna de ellas tuvo suficiente éxito como para que Netflix quiera encargar nuevos episodios.

