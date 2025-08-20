Zack Snyder cambia el espacio exterior por las montañas de Sudamérica en un proyecto más íntimo: "Es una meditación sobre la vida y la muerte"

Zack Snyder ha dejado atrás los mundos épicos y los ejércitos espaciales de 'Rebel Moon' para dar forma a un proyecto mucho más íntimo. El director llevaba años queriendo rodar esta otra historia y después de conseguir financiación y encajarla en su apretada agenda, por fin ha puesto en marcha 'The Last Photograph', una película que busca alejarse del espectáculo descomunal para explorar terrenos más personales.

Según ha revelado en exclusiva Deadline, después del retraso que sufrió y los cambios en el equipo, la producción ya está en marcha y se rodará hasta noviembre en Islandia, Colombia y Los Ángeles. Contará en el reparto con Stuart Martin ('El ejército de los ladrones') y Fra Fee ('Ojo de halcón'), dos actores con los que Snyder ya ha trabajado antes.

Una película íntima en clave de thriller

El medio recoge entre las declaraciones del cineasta que argumentaba que “la idea de tomar la cámara y simplemente hacer una película de forma íntima me resulta muy atractiva”.

“'The Last Photograph' es una meditación sobre la vida y la muerte, que encarna algunas de las pruebas que he experimentado en mi propia vida y la exploración de esas ideas a través de la creación de imágenes”.

La historia sigue a un exagente de la DEA que regresa a las montañas de Sudamérica para encontrar a sus sobrinos desaparecidos tras el brutal asesinato de sus padres diplomáticos. Para lograrlo contará con la ayuda de un fotógrafo de guerra venido a menos, único testigo del crimen. Y lo que comienza como una misión de rescate se convierte en un viaje cargado de simbolismo, en el que el protagonista deberá enfrentarse a sus propios fantasmas y a la difusa frontera entre lo real y lo surrealista.

El guion es de Kurt Johnstad, habitual colaborador de Snyder, y cuenta con producción de Stone Quarry (que está formada por Zack y Deborah Snyder junto a Wesley Coller) en alianza con Hollywood Gang Productions. Hans Zimmer firma la banda sonora.

El proyecto cuenta con un sólido entramado de producción internacional: Telecinco Cinema (Mediaset España) se suma como productora ejecutiva, con True North como socio en Islandia y Jaguar Bite en Colombia, donde la película recibió el incentivo CINA.

