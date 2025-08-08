Hay fans de Zack Snyder discutiendo el éxito de la nueva 'Superman' con un argumento que se cae por su propio peso

Desde muchos antes del estreno de la nueva 'Superman' era evidente que algunos fans de Zack Snyder iban a hacer todo el ruido posible en contra de la película dirigida por James Gunn. Este último no dudó en quitarle importancia a este hecho, pero ni siquiera el buen funcionamiento en taquilla ha hecho que dejen de llegarle críticas. La última es la más absurda de todas por lo fácil que es desmontarla.

Por lo visto, hay fans del DCEU que están poniendo en duda el éxito de 'Superman' acogiéndose a la actualización de los ingresos en taquilla tanto de 'El hombre de acero' como de 'Superman Returns' teniendo en cuenta la inflación. Eso supondría que los ingresos de la primera pasarían a ser 929 millones, mientras que la segunda ascendería hasta los 675 millones. El problema es que se olvidan de un detalle esencial.

Fijándose sólo en lo que quieren

Se da la particularidad de que tanto 'Superman Returns' como 'El hombre de acero' y 'Superman' tuvieron un presupuesto similar, con el largometraje de Bryan Singer quedándose en 204 millones de dólares frente a los 225 de las otras dos. ¿Por qué tanto inciso en el presupuesto? Pues porque si quieres hacer una actualización de los ingresos teniendo en cuenta la inflación, también has de hacerlo con el presupuesto.

Lo más curioso de todo es que tengan que acudir a un argumento así cuando la recaudación real en cines de 'El hombre de acero' sigue siendo claramente superior a la que tiene actualmente la nueva 'Superman': 670 millones frente a 562 millones. Es cierto que la versión de Gunn es claramente la más taquillera en Estados Unidos, pero la cosa cambia en el resto del mundo.

De hecho, lo más probable es que la nueva 'Superman' se quede cerca pero no logre superar a 'El hombre de acero'. Ahí hay varias posibles explicaciones, pero una de las más claras es su funcionamiento en China: la aventura liderada por Henry Cavill sumó allí el equivalente a 63,4 millones de dólares, mientras que el espectáculo encabezado por David Corenswet se pegó un tremendo batacazo allí, logrando apenas 8,9.

Luego entraríamos en otras circunstancias importantes, como que 'El hombre de acero' llegó con todo de cara para arrasar -el cine de superhéroes en pleno apogeo y con el público esperando una especie de equivalente a 'El caballero oscuro' pero con ese otro superhéroe- y se quedó un poco a medias, mientras que 'Superman' lo hace teniendo que reconstruir una imagen de DC que estaba muy dañada.

Con todo, al final la clave está en que algunos fans del Snyderverse tienen tanta manía a 'Superman' que se agarran a lo que sea para echarla por tierra.

