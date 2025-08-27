'Y: Marshals'. Todo lo que sabemos del spin-off de 'Yellowstone' protagonizado por Luke Grimes

El que haya terminado la serie original no implica que hayamos dicho adiós al universo 'Yellowstone'. La saga vaquera de Taylor Sheridan ha logrado generar un buen número de spin-offs con mayor o menor éxito. Si bien hay algunos con futuro ligeramente incierto, tenemos uno que ya está confirmado para 2026. Se titula 'Y: Marshals' y vamos a repasar todo lo que sabemos.

La historia

Si bien en un principio parecía que íbamos a explorar el pasado como marine de Kacey Dutton (Luke Grimes), parece que, si bien no hay que descartarlo, la idea es algo más convencional con una drama policíaco encabezado por un equipo de US Marshals. De hecho, la sinopsis oficial reza lo siguiente:

«Con el rancho Yellowstone a sus espaldas, Kayce Dutton se une a una unidad de élite de los US Marshals, donde combina sus habilidades como cowboy y Navy SEAL para llevar la justicia a Montana, donde él y sus compañeros deberán equilibrar, familia, honor y el alto precio psicológico que viene con servir en la última línea de defensa en la guerra contra la violencia de la región.»

El reparto

Además de Luke Grimes volviendo a las andadas como Kayce Dutton, tenemos ya confirmados varios miembros más del reparto. Esto incluye a personajes de la serie original que vuelven acompañando al Dutton. Entre ellos no podía faltar Brecken Merrill como Tate, el hijo de Kayce y Monica (Kelsey Asbille). Eso sí, de momento Asbille no aparece en el listado del elenco.

Por otro lado tenemos de vuelta a los vecinos indios, con Gil Birmingham y Mo Brings Plenty volviéndose a poner en la piel del jefe Thomas Rainwater y su guardaespaldas Mo, respectivamente.

Los nuevos rostros serán Logan Marshall-Green como Pete Calvin, amigo de Kayce de su época militar; Arielle Kebbel, Ash Santos y Tatanka Means interpretarán a los marshals Belle, Andrea y Miles; por último, Brett Cullen será el jefe de los US Marshals de Montana, Harry Gifford.

La producción

Teniendo en cuenta que estamos en fase de casting, no deberían tardar mucho en poner en marcha la maquinaria para esta nueva serie del universo de Taylor Sheridan. Se sabe que Spencer Hudnut está acreditado como el creador de 'Y: Marshals', autor del primer episodio y showrunner. Greg Yaitanes es el encargado de dirigir el piloto.

Lo que se sabe del estreno

La cadena norteamericana CBS ha anunciado el estreno de 'Y: Marshals' en la "midseason" de la inminente temporada 2025/2026. Es decir, que la veremos en algún momento del próximo invierno (¿enero o febrero?). Pero todavía no hay fecha concreta excepto que, conservando la tradición de la saga, se emitirá los domingos.

En España es de esperar que la veamos en SkyShowtime, ya que es la que tiene la exclusiva de la franquicia.

