'Nimona' es una de las mejores películas de 2023: Netflix da en la diana con una joya animada que Disney canceló sin piedad

Hay muchas películas que acaban siendo canceladas en diferentes fases de desarrollo de la misma, pero el caso de 'Nimona' habría sido histórico, ya que cuando Disney decidió no seguir adelante con ella se dijo que estaba completo alrededor del 75% del trabajo necesario para tenerla. Por suerte, Netflix acudió al rescate y la adaptación de este cómic de ND Stevenson llega de forma exclusiva a la plataforma este viernes 30 de junio tras su estreno limitado en cines.

En su momento se destacó que fue el contenido LGTBI de la película lo que llevó a que Disney se desentendiera de ella, sobre todo porque incluía un beso entre dos hombres. Eso finalmente se ha quedado en 'Nimona' porque sencillamente resulta vital para la historia que nos cuenta, pero aún más importante es que estamos ante una de las mejores películas de lo que llevamos de 2023.

Una adaptación con personalidad

'Nimona' es una adaptación bastante libre del cómic de Stevenson, algo que se percibe ya desde el propio arranque, donde las motivaciones de Ballister antes de su encuentro con la protagonista cambian por completo. A partir de ahí se construye un relato que mantiene la esencia de la obra original pero la lleva en otra dirección para encontrar así su voz propia sin traicionar en ningún momento a la obra original.

Situada en un universo que mezcla lo medieval con lo futurista, la película de 'Nimona' es la historia de un caballero que quiere limpiar su nombre y cómo une fuerzas contra todo pronóstico con una peculiar niña empeñada en convertirse en su compinche. El choque entre la personalidad de ambos rápidamente se convierte en uno de sus principales atractivos, sobre todo por el empeño de Nimona en usar métodos brutales y sanguinarios para ejecutar los planes de Ballister.

Ahí la película acierta al jugar con la disensión que existe entre ambos y la resistencia de Ballister a aceptar realmente a Nimona como su compinche. Eso enriquece el viaje emocional de ambos, ya que ayuda a dar más profundidad a ambos personajes por separado y al mismo tiempo se utiliza en todo momento para impulsar hacia delante la película. Aquí no hay tiempo para pausas innecesarias, lo que se traduce en un ritmo muy vivo para así no perder en ningún momento la atención del público, ni siquiera la de los más pequeños de la casa.

A eso también ayuda ese toque ligeramente anárquico que trae consigo el personaje de Nimona que el dúo de directores formado por Nick Bruno y Troy Quane tiene muy claro cómo traducir en imágenes. Aquí no importa tanto la búsqueda de lo cuqui, aunque haya momentos que encajen en esa línea, como el hecho de buscar una frescura visual que encaje con el ADN de lo que se propone a nivel argumental. Eso lleva a que resulte brillante e ingeniosa en ese apartado sin apostar nunca por la saturación, una fórmula que sí le funcionó muy bien hace poco a 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'.

Y es que este estupendo giro de tuerca a los cuentos de hadas se centra más en hablar de lo mucho que puede costarle al diferente encajar en una sociedad que rechaza a cualquiera que no se ajusta a lo que todos esperan. Seguro que no pocos han sentido esa sensación de rechazo en algún momento de sus vidas y la forma que cada uno ha tenido de abordarlo seguro que tampoco se ajusta con exactitud a la de cualquier otro, pero no por ello va a dejarse de sentir identificado con lo que sucede en pantalla. A fin de cuentas, aquí no estamos hablando de cosas incomprensibles como la pureza ideológica de algunos votantes de izquierdas.

Todo ello está acompañado de un sentido de la diversión con el que Bruno y Quane perfeccionan las maneras que ya habían apuntado con la reivindicable 'Espías con disfraz'. La cuestión es que aquí tienen un guion mejor, una historia más interesante y un acabado visual mucho más pulido y llamativo. Simplemente todo encaja y mantiene un nivel muy alto en todos los apartados.

Por último, es probable que algunos espectadores nunca sean conscientes de ello si ven 'Nimona' en su versión doblada, pero otro acierto indiscutible es la selección vocal de sus dos protagonistas, tanto por lo bien que Chloë Grace Moretz y Riz Ahmed entienden a sus personajes como por el acertado contrapunto que existe entre ellos. Ella mucha más echada hacia delante, con él mostrando una faceta más noble y pasiva. Eso es algo mucho más marcado aquí que en el cómic de Stevenson.

'Nimona' es una de las grandes joyas de lo que llevamos de año y no me sorprendería lo más mínimo que acabe liderando la lista de mejores películas de Netflix cuando toque despedirnos de este 2023. Como película es divertida, emocionante y con mucho desparpajo visual, pero es que además es una adaptación modélica que entiende muy bien la obra que adapta pero tampoco tiene miedo a proponer su propia versión de esa historia.

