'Stranger Things' ya tuvo un "spin-off" en 2017 inspirado en 'Star Wars', pero fue horrible y todos preferimos olvidarnos de su existencia

Esta semana se ha anunciado que Netflix prepara una serie de televisión animada que servirá para seguir ampliando el universo de 'Stranger Things' más allá de su quinta y última temporada. Está bastante claro que la idea es seguir exprimiéndola hasta que ya no haya forma humana de hacerlo, pero tampoco conviene olvidar que la serie ya tuvo una especie de spin-off en 2017 tan horrible que prácticamente todos preferimos olvidarnos de su existencia.

El episodio más odiado de la serie

Algunos lectores seguro que ya han caído en la cuenta de que me refiero a 'La hermana perdida', el séptimo episodio de la segunda temporada de la serie. Un capítulo que fue muy criticado en su momento por romper de forma brusca con lo que estaba contando 'Stranger Things' para lo que parecía ser un backdoor pilot, es decir, que estaba pensado como posible punto de inicio para otra serie situada en este universo. Eso nunca quedó del todo claro, pero sí que gustó tan poco que los Hermanos Duffer prefirieron enterrar el episodio en lugar de darle cualquier tipo de continuidad.

Si no os acordáis de lo que sucedía en 'La hermana perdida', tampoco puedo culparos, pero no está de más recordar que Once viajaba a Chicago, donde se encontraba con Kali, otra joven que había sufrido en carne propia los experimentos de Brenner. Un fuerte vínculo surge entre ambas y todo deriva en una historia de venganza que se complica más de la cuenta cuando la persona que está a punto de ser ajusticiada revela que Brenner sigue vivo. Finalmente, Once vuelve a Hawkins con un mayor control sobre sus poderes, mientras que lo último que sabemos de Kali y su banda es que están huyendo de la policía.

No hay más que hacer un rápido repaso online para tener claro que 'La hermana perdida' es el episodio que menos gusta de la serie. Por ejemplo, en IMDb tiene una nota media de apenas 6,1 cuando del resto ninguno baja del 7,8. Y en este caso no hubo sospecha alguna de review bombing, pues simplemente se debió a su mala recepción.

Eso no quita para que las intenciones de los Duffer fueran buenas, pues ya en su momento comentaron que 'Star Wars' era la principal fuente de inspiración del episodio. De hecho, Matt Duffer comentó lo siguiente al respecto:

Hablamos mucho de El Imperio Contraataca. Hablamos de Luke yendo a Dagobah y conociendo a Yoda. Además, la idea de una Once oscura, de una Once atraída por el lado oscuro, era una idea interesante. Así que gran parte de ese episodio era qué pasa si Eleven es atraída hacia esta oscuridad y qué puede aprender sobre sí misma si ese es el caso.

Por su parte, Linnea Berthelsen, la joven actriz que dio vida a Kali, señalaba que "lo tomé todo de Luke y de la relación con Anakin. La razón por la que Kali está tan enfadada es también por amor. Quiere creer en otro ser humano. Algo ha ido realmente mal y la gente la ha decepcionado. Está intentando lo que cree que es la mejor manera de apoyar a Eleven. Tal vez no es la manera correcta de hacerlo, pero viene de un buen lugar. Y creo que es lo mismo que pasa con Darth Vader: cree que es lo correcto y lo hace todo por amor a su madre".

Esperemos que este nuevo spin-off de 'Stranger Things' esté más acertado, pero este precedente no invita a ser muy optimistas. Si hasta los Duffer confesaron que estuvieron pensando si hacía falta o no y concluyeron que era imprescindible para el arco de personaje del personaje de Millie Bobby Brown. Puede que así fuera, pero también que había muchas formas mejores de hacerlo.

