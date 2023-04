El final de 'Stranger Things' está cerca pero Netflix no va a soltar el mayor éxito de su historia. El universo de ciencia ficción de los Duffer se expande con otra serie

Poco a poco se va acercando cada vez más la quinta temporada de 'Stranger Things' y el final de la serie, o al menos la historia de Eleven, Mike, Will y el pueblo de Hawkins. Aún así, el universo de los hermanos Duffer todavía tiene mucho que dar y explorar, y además de la precuela que ya está en marcha ahora lo que toca es un spin-off de animación.

Otro sueño ochentero cumplido

Los rumores habían sonado hace tiempo, y al final Ross y Matt Duffer han terminado confirmado que efectivamente la serie de animación de 'Stranger Things' ha sido aprobada. Todavía no han soltado prenda sobre el proyecto, pero sí se ha podido confirmar que Flying Bark Productions se encargará de la animación.

El estudio australiano recientemente ha trabajando en 'Moon Girl and Devil Dinosaur' y 'What If...?' para Marvel, por lo que igual podríamos esperar un estilo similar y no el anime de 'Stranger Things' que se venía rumoreando. Eric Robles, creador de 'Glitch Techs' para Netflix y Nickelodeon, será el productor ejecutivo de la serie, así que todo se queda un poco en casa en este frente.

"Siempre hemos soñado con una animación de 'Stranger Things' con el estilo de los dibujos de los sábados por la mañana con lo que crecimos y que adoramos. Ver este sueño volverse realidad es muy emocionante", han dicho los Duffer. "No podríamos estar más entusiasmados con lo que se les ha ocurrido a Eric Robles y su equipo. Los guiones y el arte son impresionantes. ¡Tenemos muchas ganas de compartirlo todo con vosotros! La aventura continúa".

Por ahora no se sabe más sobre la trama de la serie de animación de 'Stranger Things' ni cuando podremos verla, nos toca esperar sentados y a ver sí sigue adelante antes de que Netflix vaya con la tijera suelta y la cancele antes de tiempo. Aunque 'Stranger Things' sigue siendo su gallina de los huevos de oro y no tiene pinta de que vayan a querer dejarla escapar pronto.

En Espinof | Las 11 mejores series de 2023... hasta ahora