La cronología de 'Stranger Things': así es como se conectan Vecna, Eleven y el mundo del revés en la línea temporal de la serie de Netflix

La primera temporada de 'Stranger Things' contaba la historia de experimentos secretos del gobierno con niños con habilidades sobrenaturales que salen mal, presentándonos a Eleven, una niña que escapó en 1983 y es solo la primera capa de una historia que se remonta mucho tiempo atrás. La serie de Netflix ahora presenta su temporada 4 y en sus 9 episodios revela mucho de lo que había detrás de su mitología.

Eleven se encontró con un grupo de niños que buscaban a su amigo Will, que había sido llevado a una dimensión alternativa conocida como el mundo del revés. Ahora, la línea temporal de los eventos ha retrocedido hasta la década de 1950 y el volumen 2 ha añadido nuevas escenas que explican cómo, cuándo y por qué surgieron monstruos en Hawkins. En la siguiente cronología, desglosamos exactamente cómo se creó el nuevo villano en Upside Down (Vecna), y por qué ha estado persiguiendo a Eleven y Hawkins desde 1979.

SPOILERS de toda la temporada a continuación

Hay un pequeño esquema de un usuario de Reddit que recoge los principales eventos en una gráfica unida por años, pero pasemos a repasar con detalle cada uno de los detalles clave que conforman el origen y desarrollo de toda la mitología de Hawkins.

1947: Henry Creel nace cuando su padre, Víctor, regresa de luchar en la Segunda Guerra Mundial

Henry debió de haber nacido alrededor de 1947, un par de años después de la Segunda Guerra Mundial. Víctor Creel era un soldado atormentado por un bombardeo que ordenó en la casa de una familia en algún lugar de Europa.

1958: Víctor Creel se obsesiona con las arañas e imagina el modelo del azotamentes

La infancia de Henry Creel viene condicionada por sus poderes, es rechazado y obliga a su familia a moverse a Hawkins, mientras descubre en las arañas su alter ego, puesto que depredan a los débiles. En algún momento dibuja una imagen de una gran araña.

1959: Henry Creel, de doce años empieza a utilizar sus poderes y su madre llama al Dr. Brenner

Henry tenía una serie de superpoderes, principalmente telequinesis y la capacidad de implantar visiones, que se usaban cada vez más para fines sádicos, incluida la tortura de animales y miembros de su familia. Su madre Virginia finalmente se acerca al Dr. Martin Brenner para que les ayude en su laboratorio cercano.

1959: Henry Creel asesina a su familia en su nueva casa y su padre Víctor, es encarcelado por los crímenes.

La decisión de su madre enfurece a Henry, quien luego la asesina junto a su hermana usando sus habilidades sobrenaturales. El esfuerzo lo deja en coma y su padre, Victor, es llevado a Pennhurst y condenado por la muerte de su familia.

1959: Henry Creel se convierte en 001 en el laboratorio de Hawkins.

El Dr. Brenner comienza una serie de experimentos con Henry, con médicos que intentan recrear sus poderes en otros niños. El experimento tiene éxito, ya que a los niños que desarrollan poderes se les tatúan números en las muñecas en lugar de nombres. Como sujeto de prueba inicial, Henry pasa a llamarse Uno (001) y, en algún momento, se le implanta un dispositivo que reduce sus capacidades.

Julio de 1969: 008 llega al laboratorio de Hawkins

Kali, también conocida como 008, llega a Hawkins desde Londres con cinco años tras haber sido secuestrada, convirtiéndose en la última niña del experimento. Después de obtener sus habilidades, más tarde escaparía antes de 1979 ya que no estuvo presente en la masacre del laboratorio.

Junio de 1970: Terry Ives da a luz a su hija Jane

Terry Ives, cree estar participando en el programa ilegal de experimentos humanos MKUltra de la CIA, y da a luz a su hija, Jane, le dicen que tuvo un aborto, pero sospecha y comprueba que su hija está en el experimento. Al hacer pública la información sobre el Dr. Brenner y el laboratorio, Terry es capturada y sometida a una terapia de electroshock, dejándola prácticamente inmóvil. Su hija desarrollaría habilidades telequinéticas más tarde y pasaría a llamarse Eleven (011).

1978 – Muere Sara Hopper

Tras volver de Vietnam trabajando con Agente naranja, Jim Hopper tiene una hija, pero él y su esposa Diane quedan devastados cuando Sara muere de cáncer a los siete años por consecuencias genéticas, lo que resulta en una fractura en el matrimonio que no pueden reparar. Más tarde se divorcian y Jim regresa a su natal Hawkins, Indiana, convirtiéndose en el Jefe de Policía y un gran bebedor deprimido. Diana se volvió a casar más tarde.

8 de septiembre de 1979: La Masacre en el Laboratorio Nacional de Hawkins

Henry trabaja como celador y se hace amigo de Eleven, la ayuda cuando los otros niños la intimidan y le enseña cómo concentrar sus poderes. Eleven usa su telequinesis para quitar el chip en el cuello de Henry y este inmediatamente asesina horriblemente a casi todos los que están a la vista, incluidos los enfermeros, los médicos y aproximadamente una docena de otros niños que se utilizan en el experimento. Los dos se enfrentan porque ella se niega a ir con él y le vence con sus poderes, pero sin saberlo, crea un portal que lo envía al mundo del revés.

1979: Tras la pelea con Henry, Eleven pierde la memoria y cómo invocar la totalidad de sus poderes

La masacre en hizo retrotraerse a Eleven, conmocionando su sistema hasta el punto de no recordar cómo usar sus poderes ni nada sobre Henry. Esta es la razón por la cual los patrones de habla de Eleven cambiaron de los flashbacks de 1979 a principios de los 80. Su trauma fue tan intenso que incluso olvidó cómo formar oraciones complejas.

1981: Eleven trata de recuperar sus poderes

Jane es ahora la única niña que queda en el labroatorio de Hawkins, y prueba sus poderes en latas de refresco, un gato y en el Vacío, un espacio mental con el que puede conectarse a lugares lejanos donde espía a un hombre ruso. Brenner dejó de intentar replicar las habilidades sobrenaturales en otros niños, convirtiendo a Eleven en el único sujeto de prueba en el laboratorio, planeando usar Eleven para espiar a los rusos, pero mientras está en el Vacío, Eleven se encontra con un Demogorgon, una de las criaturas que viven en el mundo del revés.

1982 – Lonnie y Joyce Byers se separan

Lonnie y Joyce Byers solicitan el divorcio en 1982. Lonnie es un padre abusivo, y obliga a Jonathan, a matar un conejo en su décimo cumpleaños y desprecia a su hijo menor, Will, por su naturaleza 'menos masculina', lo que forma un vínculo estrecho entre los hermanos, con Jonathan enseñándole a Will música como 'Should I Stay or Should I Go?' de The Clash y construyendo la casa club “Castle Byers” en el bosque, cerca de su casa.

1983 – Eleven abre la puerta al mundo del revés y escapa

El Dr. Brenner insta a Eleven para que "se ponga en contacto" con el Demogorgon, interesado en que buscara dimensiones alternativas para encontrar a Henry nuevamente. Cuando Eleven toca al Demogorgon dentro del Vacío, se aterroriza tanto que sus poderes salen de ella, y se abre una Puerta al mundo del Revés dentro del laboratorio. En algún lugar entre el caos de la apertura de la Puerta, Once escapa del laboratorio a través de la tubería de drenaje que Henry le había mostrado hace años.

6 de noviembre de 1983: Will Byers es secuestrado en Hawkins, Indiana

Will Byers, de 11 años, es absorbido por el mundo del revés mientras regresa a casa en su bicicleta después de una noche jugando Dungeons and Dragons con sus amigos Dustin, Mike y Lucas. Perseguido por un Demogorgon, su aparente secuestro se convierte en una gran preocupación para el área en general, y su madre Joyce busca la ayuda del jefe Jim Hopper, quien investiga el laboratorio de Hawkins y sospecha de lo que están haciendo, descubriendo que el Dr. Brenner era parte de los experimentos de MKUltra.

Noviembre 1983: Once se hace amiga de Mike, Dustin y Lucas. Destierra a la criatura (y a ella misma) al mundo del revés

Eleven conoce a Mike, Dustin y Lucas, quienes están buscando a Will. Barb Holland es asesinada mientras su amiga Nancy Wheeler, hace el amor con su novio Steve Harrington. Los niños intentan atrapar al Demogorgon en la escuela secundaria Hawkins atrayéndolo allí con la ayuda de Eleven quien logra sujetar con éxito al Demogorgon a la pared y lo envía de vuelta al mundo del revés, pero al hacerlo, también desaparece. Hopper y Joyce entran en Upside Down y salvan a Will, que había quedado atrapado allí.

1984-indeterminado: Henry Creel se convierte en Vecna en el mundo del revés, creando al azotamentes

Tras quedar encerrado y perdido en la dimensión paralela Henry Creel es transformado y deformado por las fuerzas de ese mundo, pero gracias a su poder se convierte en un ser diferente, y caminando por el mundo infernal identificó las partículas mente de colmena de El azotamentes como la pieza que faltaba en su plan para obtener el poder supremo. Cada vez que Vecna mata a alguien, lo "consume". Mediante el uso de sus propios poderes, Henry tomó el control de el azotamentes y obtuvo todos sus poderes, volviéndose así más fuerte y controlando el mundo del revés, dando forma, a las partículas de sombra en el azotamentes, una criatura con forma de araña basada en su propio diseño imaginado en la casa Creel.

28 de junio de 1984: Los soviéticos prueban su prototipo para abrir portales

El verano de 1984 científicos de la unión soviética comienzan a trabajar en un proyecto secreto al enterarse de la posibilidad de abrir puertas interdimensionales durante su espionaje al gobierno de los EE. UU. mientras la Guerra Fría estaba en marcha.

31 de octubre de 1984: Vecna posee a Will Byers a través del azotamentes

Will es poseído por Henry Creel usando el azotamentes, quien quiere que la Puerta permanezca abierta y se expanda, para poder enviar más criaturas, como demoperros y Demogorgons a la dimensión donde vive Eleven.

Noviembre de 1984: Eleven conoce a 008 y usa sus poderes superiores para cerrar la Puerta del laboratorio de Hawkins

Tras reunirse con su hermana Kali y aprender a expandir sus poderes, Eleven regresa a Hawkins para salvar a sus nuevos amigos y familiares del azotamentes y sellar la puerta, aunque una pequeña parte del azotamentes que había poseído a Will queda atrapada en su dimensión.

21 de diciembre de 1984 - El baile escolar de invierno

Los amigos de Eleven se reúnen en un baile invernal de la escuela en donde Max y Lucas se besan por primera vez, y donde Eleven y Mike empiezan a salir oficialmente, mientras, Henry sigue observando a Eleven a través de las dimensiones.

4 de julio de 1985: la batalla del centro comercial Starcourt

La pequeña pieza de azotamentes en la dimensión de Eleven logra acumular carne de ratas y humanos explotados. Henry posee a Billy Hargrove y aterroriza a Eleven y sus amigos mientras hay una puerta abierta al mundo del revés de nuevo en Hawkins, esta vez por los rusos que se habían infiltrado en la ciudad y habían construido un laboratorio secreto. Hopper y Joyce descubrien cómo cerrar la Puerta apagando la máquina rusa. Mientras tanto, el azotamentes logra herir a Eleven al "morder" su pierna, absorbiendo sus poderes y aprendiendo cómo atravesar al mundo real, lo que le permitió comenzar la ola de asesinatos del año siguiente.

Octubre de 1985: Eleven y los Byers se esconden en California

Después de la supuesta muerte de Hopper, Joyce decide llevarse a sus hijos Will y Jonathan, así como a la recién adoptada Eleven, ahora Jane Hooper, lejos de Hawkins, Indiana, para una nueva vida en Lenora Hills, California. Después de la Batalla de Starcourt, Eleven ahora no tiene sus poderes e intenta llevar la vida como una adolescente "normal".

21 de marzo de 1986: Vecna mata a Chrissy Cunningham y Eddie Munson es acusado

La animadora Chrissy Cunningham, atormentada por pesadillas es asesinada por Vecna, mientras que Eddie Munson se da a la fuga y se convierte en el principal sospechoso del asesinato. Más tarde, Vecna intenta hacer lo mismo con Max, abriendo portales con cada víctima.

22 de marzo de 1986: Eleven regresa con el Dr. Brenner y accede de nuevo a sus poderes

Una vez más, bajo la guía del Dr. Brenner, Eleven usa el sistema NINA para revivir sus recuerdos del laboratorio Hawkins, recordando cómo luchó y derrotó a Henry. Sus poderes regresan pero Brenner es asesinado por los federales.

Marzo de 1986: Vecna abre las cuatro puertas al mundo del revés devastando Hawkins

El plan de Henry Creel surge efecto tras matar a Max, lo que lleva a la apertura de una gran brecha en Hawkins que es interpretada como un terremoto, dejando una vía de acceso del otro mundo mientras que Vecna ha desaparecido.

Marzo de 1986: Will vuelve a sentir cerca a Vecna

Jim Hooper consigue volver de Rusia y los Byers se reúnen con sus amigos sin embargo, aunque el azotamente fue eliminado de Will Byers, dejó una huella en él que sintió durante el verano de 1985 y de nuevo en 1986, lo que significa que Will todavía está conectado a Vecna, incluso sin que el monstruo lo sepa. Cuando vuelve a sentir su presencia se confirma que sigue vivo.