'Stranger Things 4': quién es Kate Bush, la autora de la canción de los 80 que la serie de Netfix ha lanzado al número 1 de iTunes

'Stranger Things' de Netflix ha revivido un éxito del pasado tras el estreno de la temporada 4 de la serie el viernes. El single de Kate Bush 'Running Up That Hill (A Deal With God)' de 1985 es actualmente el número 1 en la lista de lo más escuchado en iTunes. La canción aparece por primera vez en el primer episodio de y juega un papel importante en la historia de Max (Sadie Sink), especialmente en el episodio 4.

posibles spoilers del episodio 4

Una artista fuera de etiquetas

En una de las más aterradoras de la serie hasta la fecha, Max se enfrenta a Vecna, un siniestro demonio de los sueños desfigurado que se aprovecha de la culpa y la vergüenza de los adolescentes, llevándolos a un trance de pesadilla y usando sus peores miedos e inseguridades para destruirlos. Sus víctimas solo pueden volver en sí y con la ayuda de una melodía que signifique algo para ellos y en el caso de Max es 'Running Up That Hill' del álbum Hounds of Love de Kate Bush que se convertiría en su mayor éxito.

La canción se titulaba originalmente 'A Deal With God', pero su sello discográfico la cambió por temor a que fuera incluida en la lista negra en países religiosos como Italia, Francia y Australia. Bush fue una diva británica de pop alternativo cuyo clásico también ayuda a Max a pasar algunos momentos oscuros desde que muere su hermanastro Billy (Dacre Montgomery). La cantante, extraña, llena de orgullo y muy diferente concuerda mucho con la personalidad de Max, una skater dura, independiente y precoz que puede abrir cerraduras y conducir un coche.

Cuando Bush irrumpió en escena a finales de los 70 con 19 años, era, (y siempre sería), inmune a tendencias, una autora para y descabellada que ladra como un perro en una canción, habla sobre 'El resplandor', sobre tener sexo con un muñeco de nieve o sobre cine gótico y 'Cumbres borrascosas'. Sus vídeos a veces eran piezas surrealistas, mini películas de terror o performances conceptuales a contracorriente, alcanzando el estatus de ícono de culto en los EE. UU. a pesar de que nunca ganó un Grammy y fue rechazada tres veces por el Rock and Rock Hall of Fame.

El poder inagotable de Kate Bush

Hay muchos artistas que tienen una deuda con su estilo, desde Prince, Björk, Florence Welch, St. Vincent, Tori Amos, Bat for Lashes, Joanna Newsom, Perfume Genius, Marina,¡ o incluso Lady Gaga,, los músicos que usan su rareza como insignia se han aprovechado del camino abierto por la cantante, incluso Big Boi de Outkast dice estar está obsesionado con su figura.

Mientras tanto, en el Reino Unido sigue siendo una artista de culto, allí acumuló hasta 25 singles entre los 40 mejores, incluido su debut, 'Wuthering Heights' de 1978, que la convirtió en la primera artista femenina en alcanzar el número 1 con una canción escrita por ella misma. 'Running Up That Hill' de 'Hounds of Love' evoca un mundo misterioso de ritmos tribales y sintetizadores inquietantes donde el amor ruge como un trueno para encontrar el camino de regreso a casa, un elemento conceptual afín al momento que vive Max con Vecna, que se desarrolla en un espacio surrealista que evoca al final del videoclip.

Ya cuando Max ha escapado, el equipo de amigos se da cuenta de que la única forma de mantenerla alejada de las garras de Vecna es reproducir su 'Running Up That Hill' en bucle en el walkman, un plan arriesgado si se cansa de la canción, en un diálogo posterior del episodio 5 Max le pregunta a Lucas: "¿Seguirá funcionando? ¿O Kate Bush perderá su poder mágico o algo así?" La respuesta de Lucas es precisa y confidente, dando el homenaje final a la cantante "¿Kate Bush? Nunca".

Esta no es la primera vez que 'Stranger Things' ha servido como catapulta para revivir un hit de los 80, por ejemplo, el tema principal de la exitosa película de fantasía 'La historia interminable' (The NeverEnding Story, 1984) de Limahl, tuvo un momento clave en el clímax de la temporada pasada y YouTube reveló en ese momento que las búsquedas del video musical aumentaron un 800 por ciento poco después del lanzamiento de los episodios.