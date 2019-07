'Stranger Things 3': 43 homenajes y referencias para disfrutar a fondo la nueva temporada de la serie de Netflix

Netflix al fin ha estrenado la esperadísima tercera temporada de 'Stranger Things'. En ella viajaremos de nuevo a Hawkins para vivir multitud de aventuras en las que los hermanos Duffer, creadores de la serie, han introducido multitud de guiños a otras obras, tal y como ya sucedió en las dos anteriores temporadas.

A continuación vamos a repasar los 43 homenajes y referencias que he encontrado a lo largo de estos ocho episodios para que podáis disfrutar aún más con ellos. Como es normal, encontraréis spoilers bastante importantes de esta temporada, tenedlo en cuenta antes de seguir leyendo.

‘Cuenta conmigo’

Billy utiliza el mismo insulto contra un chaval gordo que está corriendo en una piscina que el nombre que se le da a un personaje en una historia que se cuenta en la película de Rob Reiner basada en un relato de Stephen King.

‘Aquel excitante curso’

Hay varios guiños a la película, desde el parecido del centro comercial Starcourt con uno que se veía allí o el uniforme de trabajo de Steve, pasando por la alusión de Dustin a que su novia es más guapa de que Phoebe Cates.

Sin embargo, la referencia más llamativa es la entrada de Billy a la piscina en cámara lenta con el tema ‘Moving in the Stereo’ sonando de fondo, el mismo que escuchábamos en la célebre secuencia con Cates en la piscina que podéis ver más arriba.

‘El día de los muertos’

La película a la que se cuelan varios de los chavales protagonistas en el primer episodio es la tercera entrega de la saga zombie dirigida por George A. Romero. Previamente también habíamos visto el cartel de la misma.

‘Cheers’

Una igual de obvia que la anterior en el primer episodio: Joyce está viendo este clásico de la comedia cuando le vuelve a la memoria Bob, su novio en la segunda temporada que tristemente no salía con vida de la misma.

‘2001: Una odisea en el espacio’

Desde la propia composición del plano hasta la iluminación empleada. Además, los trajes que lucen algunos de los científicos rusos también recuerdan al clásico de Stanley Kubrick.

‘Regreso al futuro’

Dustin, Steve, Robin y Erica llegan a ver parte de la película cuando están huyendo, pero ya en el primer episodio hay un pequeño detalle que trae a la memoria la inolvidable película de Robert Zemeckis: cuando Jonathan se levanta de la cama con prisa de la cama, acaba cayéndose al suelo mientras intenta ponerse los pantalones de una forma casi idéntica a lo que le sucedía a Marty en la película.

‘Un campamento en ninguna parte’

Dustin regresa en el primer episodio de un campamento científico con una camiseta en la que se puede leer ‘Camp Know Where’, una referencia al título original de esta película de 1994 en la que un chaval es obligado cada verano a ir a un campamento científico.

‘Terminator’

El temible villano ruso que hace la vida imposible está claramente inspirado en la franquicia creada por James Cameron. Para dejarlo todo aún más claro, el alcalde de Hawkins llega a decir a Hopper que “es Arnold Scharzenegger’ cuando el sheriff intenta sonsacarle información.

‘Magnum P.I.’

Parece ser la serie favorita de Hopper cuando ve un episodio al inicio de esta tercera temporada, pero es que luego el personaje David Harbour asume un look que recuerda mucho al que daba vida Tom Selleck en dicha serie.

‘Alien, el octavo pasajero’

Este plano en el que la criatura está a punto de acabar con Nancy al inicio del sexto episodio lleva a pensar en un homenaje a la temible raza alienígena presentada por Ridley Scott en 1978.

‘Re-Animator’

El extraño líquido verde que encuentran Steve, Robin, Erica y Dustin en la base subterránea recuerda poderosamente al que utilizaba Herbert West en este clásico de los años 80.

‘La mosca’

El diseño de la criatura trae a la memoria esta película de David Cronenberg, en especial cuando vemos a alguna persona mutar en uno de los esclavos de este temible nuevo enemigo.

‘El final de la cuenta atrás’

En un momento que ya nos adelantaba el tráiler con Once viendo el cielo transformado. Una escena que recuerda poderosamente a otra de ‘El final de la cuenta atrás’, lo único que allí el color elegido era el azul en lugar del rojo de ‘Stranger Things’.

‘La invasión de los ladrones de cuerpos’

El Azotamentes expande su poder asimilando a otras personas que pasan a estar dominados por un ente común, un recurso similar al de este clásico de Don Siegel.

‘La cosa’

Una prolongación de la anterior, pero con detalles que dejan más clara la conexión como el hecho de que la forma de desenmascarar a Billy es mediante el uso del calor. Además, Lucas hace mención a la película para recordar que la primera versión es un clásico pero el remake dirigido por John Carpenter mucho mejor para establecer un paralelismo con el caso de la Coca Cola.

‘Tiburón’

Un peligro acechando el 4 de julio que va a más en parte por culpa de un alcalde incompetente que no tiene la mejor relación posible con el jefe de policía. Y además aquí el alcalde está interpretado por Cary Elwes, el protagonista de ‘La princesa prometida’.

‘La revolución de las ratas’

Nancy es la primera en percatarse de que algo raro está sucediendo en Hawkins gracias a que las ratas están empezando a actuar de forma muy rara. En este pequeño clásico del cine de terror, esos animales también sembraban el terror.

‘El terror no tiene forma’

Cuando el monstruo muestra su lado más viscoso, como cuando las ratas “explotan” o la escena en la que persigue a Nancy en el hospital, recuerda poderosamente al diseño de la temible criatura de la cinta dirigida por Chuck Russell en 1988, remake de ‘La masa devoradora’.

‘Los fisgones’

Cuando Robin se da la vuelta para explicar a Steve y Dustin qué va a hacer con el dinero de las propinas dice una frase idéntica a ese momento que tenéis más arriba de la cinta dirigida por Phil Alden Robinson en 1992. La única diferencia es que en la serie de Netflix dicen 20 dólares y en la película 50.

‘Los cazafantasmas’

Hay un par de guiños que recuerdan a temporadas anteriores vinculadas a esta película, pero voy a destacar la apenas perceptible aparición de los cereales basados en la película antes de que Dustin y Lucas centren su atención en los fuegos artificiales. Están ahí a la izquierda de los cereales de Mr. T, muy popular en 1985 gracias a ‘El equipo A’.

‘Gremlins’

Antes de atender la herida en la pierna de Once en el episodio séptimo vemos al personaje apoyarse contra uno de los stands del supermercado y a su espalda unas bolsas de la marca Ziploc con material promocional de Gizmo, la criatura protagonista de ‘Gremlins’. En este caso es una película de 1984 y no 1985, pero bueno, debió llegar tarde a Hawkins o no se vendió demasiado bien…

‘Posesión infernal’ y ‘El ejército de las tinieblas’

De la primera entrega vemos un cartel en la habitación de Jonathan en el primer episodio y al final de ese mismo capítulo Billy es arrastrado por el Azotamentes. Hace lo posible por resistirse agarrándose al marco de una puerta, pero acaba desapareciendo en la oscuridad en un momento que recuerda a cuando Ash es engullido por el portal en ‘El ejército de las tinieblas’.

‘Nancy Drew’

El mote que los trabajadores del periódico ponen a Nancy está sacado de un popular personaje literario, una detective adolescente que ha protagonizado varias películas, la última bien reciente.

‘X-Men’

Dustin saca el nombre para su poderosa antena de radio aficionada del artefacto localizador utilizado por el Profesor Xavier.

‘El resplandor’

Cuando Once intenta localizar a Heather aparece una pierda roja a la casa de ella en una visión que recuerda a la escena de ‘El resplandor’ en la que la sangre corre a ríos de la puerta del ascenso.

‘The Endless Summer’

En la habitación de Max podemos ver un cartel de este documental de 1966. Recordemos que ella llegaba desde California en la segunda temporada, por lo que quizá le recuerde algo que añora de su pasado.

‘El señor de los anillos’

Dustin dice a Steve que se dirijan a Weathertop en cierto momento del octavo episodio, un nombre que sale del universo de ‘El señor de los anillos’, en concreto es el lugar en el que Frodo era apuñalado por un Nazgul.

‘El padrino’

En la matrícula del coche que Hopper “incauta” en el quinto episodio puede leerse “TODFTHR”, un guiño a la sensacional película de Francis Ford Coppola.

‘Parque jurásico’

Cuando Erica avanza por los tubos de ventilación nos acordamos del momento en el que los protagonistas de la película de Steven Spielberg huyen de los velociraptors en el tramo final de la película. También nos acordamos de ella en la persecución en coche del Azotamentes, ocupando la criatura el lugar del aterrador T-Rex.

‘Karate Kid’

A Max le llama la atención que Once se fije en una fotografía firmada por Ralph Macchio de su personaje en ‘Karate Kid’. Además, el look que luce Lucas a lo largo de la temporada está inspirado en el mismo.

‘La historia interminable’

La canción que Suzie exige a Dustin que cante está sacada de la adaptación cinematográfica de la popular novela de Michael Ende estrenada en 1984.

‘Acorralado’

Alexei hace un curioso halago a Hopper en el sexto episodio llamándole “Rambo gordo” antes de aclarar que ni siquiera el Rambo delgado al que dio vida Sylvester Stallone sería capaz de entrar en la base rusa.

Wonder Woman y Green Lantern

Los números de los cómics que Max enseña a Once fueron publicados en 1985, un buen detalle.

Cyborg

Dustin bromea con la posibilidad de que los rusos estén traficando Promethium, la sustancia utilizada por Victor Stone para crear a Cyborg en los cómics de DC.

‘Amanecer rojo’

Dustin menciona de forma directa esta película de 1984 en la que unos adolescentes hacen frente a las fuerzas comunistas durante una invasión rusa. Se da la particularidad de que fue la primera película que recibió la calificación por edades PG-13 en Estados Unidos. Esta fue introducida al ver que cintas como ‘Indiana Jones y el templo maldito’ o ‘Gremlins’ usaban ciertos elementos no aptos para todos los públicos.

‘Jungla de cristal’

El personaje inspirado en Terminator dice a Hopper que no le mataría, que hay normas para los policías, en una escena que homenajea claramente a la de ‘Jungla de cristal’ que tenéis más arriba.

‘El pájaro loco’

El personaje americano que parece ganarse el corazón de Alexei, el científico ruso que se pasa al otro bando. En cierto momento vemos cómo se ríe cuando el personaje aparece en televisión y más tarde su alegría es inmensa cuando gana un peluche en la feria.

'My Little Pony'

Erica se burla se varios personajes por ser unos nerds, pero Dustin apunta más adelante que su pasión por ‘My Little Pony’, mochila incluida, es una de las pistas para concluir que ella también lo es.

‘The Stuff’ y otros estrenos de 1985

Los cines del centro comercial tienen una presencia importante y en determinado momento vemos que van a exhibir ‘The Stuff’, una película en la que una extraña sustancia alienígena acaba controlando como zombies a aquellos que la ingieren. Además, también vemos los títulos de ‘La gran aventura de Pee-Wee’, ‘Cocoon’, ‘Oz, un mundo fantástico’ o ‘Fletch: El camaleón’, todas ellas estrenadas en 1985.

Las películas de Family Video

Me parecía un poco trampa enumerarlas todas una a una para que la lista fuese más grande, pero por ejemplo Robin señala que sus películas favoritas son ‘El apartamento’, ‘La fortalerza escondida’ y ‘Los niños del paraíso’, mientras que Steve solamente llega a mencionar por el título a ‘Desmadre a la americana’.

Además, también vemos infinidad de películas y carteles, algo habitual en un videoclub, incluyendo la reaparición de Phoebe Cates en una imagen sacada de la escena en la piscina de ‘Aquel excitante curso’ que se referenciaba en el primer episodio.

‘El retorno del jedi’

Otra de las películas favoritas de Steve, aunque la define como “la de los ositos de peluche” en la peculiar entrevista de trabajo para Family Video en el octavo episodio.

‘Enredos de familia’

La tercera película a la que hace mención Steve es ‘Regreso al futuro’, pero tiene una forma curiosa de referirse a Michael J. Fox: Alex P. Keaton, el personaje que interpretó en la televisiva ‘Enredos de familia’.

‘Las vacaciones de de una chiflada familia americana’

El grupo formado por Nancy, Jonathan, Mike, Once, Max, Lucas y Will recibe el nombre en código de Familia Griswold para las comunicaciones por radio en el octavo episodio, el mismo nombre de la familia de esta alocada comedia de 1983.