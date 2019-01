Tráiler de 'Nancy Drew and the Hidden Staircase': la niña de 'It' se convierte en la famosa detective adolescente

Hollywood se alimenta de las franquicias y hace todo lo posible por encontrar nuevas o, sobre todo, relanzar aquellas quedaron en el olvido. Ahora toca centrarnos en una de las segundas, ya que se ha lanzado el tráiler de 'Nancy Drew and the Hidden Staircase', con Sophia Lillis, popular por haber dado vida a Beverly en 'It', metida en la piel de la famosa detective adolescente creada por el escritor Edward Stratemeyer en 1930.

La película parte del segundo volumen de los 'Nancy Drew Mystery Stories' y en ella veremos cómo Nancy intenta encajar entre sus nuevas compañeras proponiéndose resolver un misterio que ha formado parte de la leyenda del pueblo desde hace varias décadas: ¿de dónde provienen los misteriosos sonidos del otro de la pared que suceden en una casa?

'Nancy Drew and the Hidden Staircase' será la sexta película basada en la detective adolescente. A finales de los años 30 se estrenaron cuatro con Bonita Granville como protagonista y ya en 2007 se intentó relanzar sus aventuras en la gran pantalla con una cinta liderada por Emma Roberts que no consiguió el éxito esperado. Además, en 1995 hubo una serie de corta vida, en 2002 se intentó hacer otra que no pasó de su episodio piloto y The CW tiene en marcha un reboot televisivo.

Acompañando a Lillis en el reparto de 'Nancy Drew and the Hidden Staircase' tenemos a Zoe Renee, Mackenzie Graham, Laura Slade Wiggins, Sam Trammell, Linda Lavin, Andrea Anders -'Joey'-, y Jesse C. Boyd, mientras que la puesta en escena corre a cargo de Katt Shea, directora de la lamentable 'La ira (The rage: Carrie 2)'.

El estreno de 'Nancy Drew and the Hidden Staircase' está fijado para el 15 de marzo de 2019.