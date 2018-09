'Nancy Drew' tendrá una nueva serie en The CW con los creadores de 'Gossip Girl'

Una nueva Nancy Drew resolverá misterios en The CW. Deadline informa que Noga Landau ('The Magicians', 'Tau') ha comenzado a escribir una serie basada en los libros de la joven detective que estará producida por Josh Schwartz, Stephanie Savage y la propia Landau.

El proyecto que se ha puesto en marcha en The CW gira en torno a una Nancy de 18 años que acaba de terminar el instituto. La chica pensó que dejaría su hogar durante el verano para ir a la universidad pero una tragedia familiar la retiene durante otro año. Nancy se sumerge así en la investigación de un fantasmagórico asesinato y, en el proceso, descubre secretos cuyas raíces son más profundas de lo que jamás imaginó...

Aunque las novelas de Nancy Drew proceden de diferentes autores, y la mayoría fueron escritas por Mildred Wirt Benson, todas las obras están firmadas bajo el seudónimo de Carolyn Keene. Se han llevado a cabo dos adaptaciones televisivas y en 2002 se grabó un piloto con Maggie Lawson que no convenció, emitiéndose como un telefilme. En 2007 se estrenó una película protagonizada por Emma Roberts (arriba puedes recordar el tráiler).

CBS TV Studios, que tiene los derechos del personaje, lleva años intentando poner en marcha una nueva versión y ahora va a colaborar con Schwartz y Savage en esta serie para The CW. Este dúo de guionistas y productores estuvo detrás del fenómeno 'Gossip Girl'; recientemente tuvieron éxito con 'Runaways' y el reboot de 'Dinastía'.

Mientras este proyecto se pone en marcha, hay otra adaptación de Nancy Drew en fase de post-producción que se estrenará en 2019 directamente en formato doméstico. A continuación puedes ver la primera imagen oficial de Sophia Lillis ('It', 'Heridas abiertas') dando vida a la protagonista de 'Nancy Drew and the Hidden Staircase':