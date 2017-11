Los hermanos Duffer se defienden ante las duras críticas al episodio 7 de 'Stranger Things 2'

Haya gustado más o menos que la temporada original de 'Stranger Things', es más que evidente que la segunda entrega del que, probablemente, sea el show estrella de Netflix, ha encandilado a medio mundo con su apuesta por el "más grande y mejor", con sus toneladas de referencias a la cultura pop de los años ochenta y, cómo no, con sus entrañables y carismáticos protagonistas a los que es imposible no querer.

No obstante, dentro de la tónica general de opiniones positivas —o moderadamente positivas— sobre el regreso a Hawkins, han sido muchas las voces discordantes que se han alzado para criticar con fuerza el séptimo episodio de los nueve que completan la temporada, tildándolo de puro relleno y acusándolo de romper por completo con el tono y la cadencia narrativa de la serie. Esta polémica no ha escapado a los Duffer Brothers, quienes han defendido su creación en una entrevista para Entertainment Weekly.

En primer lugar, los creadores de 'Stranger Things' justifican el cambio de aires que supone 'La hermana perdida' —así se titula el capítulo de marras—, ensalzándolo como una balsa de aire que les sacó de la rutina creativa.

"Independientemente de si funciona o no para el público, [el séptimo episodio] nos permite experimentar un poco. Para Ross y para mi es importante probar cosas nuevas y no tener la sensación de que estamos haciendo lo mismo una y otra vez. Es prácticamente como hacer por completo un nuevo episodio piloto en medio de la temporada, lo cual es una locura, pero fue muy divertido escribirlo y trabajar en él."

Para terminar, los Duffer, lejos de considerar al episodio como un simple añadido insustancial, lo ven como un pilar fundamental para desarrollar el arco de Eleven sin el cual la temporada no podría cerrar de forma satisfactoria.

"La prueba definitiva para dar luz verde al episodio fue intentar quitarlo de la serie para asegurarnos de que lo necesitábamos, porque no quería que fuese simple relleno, aunque algunos críticos nos estén acusando de ello. Pero el arco de Eleven se estaba desmoronando, el final no funcionaba sin él episodio. Así que pensé: independientemente de si funcionaba o no, necesitamos esta pieza aquí o la serie al completo se va a hundir. No va a terminar bien. El Azotamentes va a hacerse con Hawkins."