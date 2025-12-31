Humor, nostalgia, campanadas y 'First Dates'. Qué nos ofrece la televisión española esta Nochevieja

Hay algo con lo que de momento el streaming no puede acabar que son las discusiones sobre con quién se toman las uvas para terminar el año. La televisión se peleará por su audiencia hasta los últimos minutos de este 2025, ofreciendo formatos asentados para una programación festiva.

El evento principal son evidentemente las campanadas. En La 1 apostarán fuerte con Chenoa (quien viene de levantarle un año estupendo a la cadena) y Estopa. Antena 3 y La Sexta probarán por primera vez con una emisión simultánea y tirarán de la fórmula ganadora que supone Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Cuatro y Telecinco harán lo mismo, en este caso con el dúo de Sandra Barneda y Xuso Jones. La lista completa con las autonómicas la compartía el compañero Albertini el otro día.

En cuanto al resto de programación, La 1 emitirá el clásico especial de Nochevieja con José Mota, este año una parodia política ambientada en el hit de Netflix y titulada 'El juego del camelar', mientras que su especial musical será 'La casa de la música', que entre otros traerá una actuación de La oreja de Van Gogh con la vuelta de Amaia Montero. En la 2 su especial 'Cachitos Love The 20s' será una vuelta nostálgica de archivo a las nocheviejas de los 2000.

En Antena 3 Eva González y Roberto Leal conducirán 'Adiós…', un formato zapping que repasa con humor lo mejor del año. Cuatro no se quiere separar de su programa estrella 'First Dates', y hará un especial nochevieja en una fiesta ambientada en los años 60 y 70.

En Telecinco Carlos Latre hará en voz en off un repaso de lo mejor de Cuatro y Telecinco del año en 'Ríete del 25', y repetirá tras las Campanadas para conducir '35 años contigo’, donde se celebrará la historia de la cadena. LaSexta repondrá el también especial nostálgico '¡Feliz 20 Años Neox!' con Dani Mateo, Lola Lolita y Pilar Vidal.

Después de las Campanadas habrá dos cadenas que apostarán por el cine, y en ambos casos por la comedia. En Cuatro emitirán 'El rey de Zamunda' y en LaSexta por empezar el año de forma gamberra con 'Torrente 5: Operación Eurovegas'. Para la más tranquila mañana del 1 de enero, este año la sorpresa es que vuelven las competiciones de saltos de esquí, que se echaban de menos desde hace 14 años.

Imágenes: RTVE, Cuatro

