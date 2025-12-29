Campanadas 2025/2026: Todos los presentadores y cadenas que darán la bienvenida al Año Nuevo

No paramos. Estamos todavía recuperándonos de la Nochebuena y Navidad y en menos de lo que pensamos llega ya Nochevieja y el paso al Año Nuevo. Un gran evento en el que gran parte de la población española está pendiente de las campanadas de la media noche, con uvas en la mano. Sea en vivo en la plaza de la ciudad o pueblo o conectado a la televisión, estamos todos dispuestos a celebrar la llegada de 2026.

Y vamos a repasar dónde ver las Campanadas en televisión y quiénes la presentarán. Sea desde la icónica Puerta del Sol de Madrid o desde el lugar elegido por la cadena correspondiente.

RTVE: Estopa y Chenoa

Tras la retirada por problemas de salud de Andreu Buenafuente y su esposa Sìlvia Abril, desde la televisión pública del estado han tenido que buscar sustitutos de última hora y los han encontrado en músicos. Chenoa, que ya tiene tablas de presentadora con 'Operación Triunfo' y el dúo Estopa despedirán el año desde la Puerta del Sol madrileña. Con ellos tendremos apariciones de varios grupos y cantantes.

Por otro lado, como es habitual, tenemos desconexión territorial con Canarias, donde veremos a la ya veterana Nia Correia y el debutante St. Pedro.

Antena 3 y laSexta: Cristina Pedroche y Alberto Chicote

Antena 3 se acoge a la ya tradicional presencia de Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Con el vestido de la presentadora siendo prácticamente más esperado que el carillón, los cuartos y las campanadas. Morbos aparte, este año por primera vez Atresmedia hará dupla con la retransmisión simultánea en laSexta. Además, se pasará por ahí Santiago Segura.

Telecinco: Sandra Barneda y Xuso Jones

También es la gran y sana costumbre de Telecinco la de alejarse de la Puerta del Sol madrileña y hacer sus campanadas itinerantes. Este año viajamos a la estación de esquí de Formigal-Panticosa en los Pirineos aragoneses, donde nos esperan Xuso Jones y Sandra Barneda. Además, si en La 1 aparece Ana Torroja, aquí tendremos la participación de Nacho Cano y el icónico tema 'Un año más'.

En las televisiones autonómicas

Además, las televisiones de cada Comunidad Autónoma no quieren perder la ocasión de aportar un sabor regional a la llegada del Año nuevo. Sean las públicas de FORTA o privadas, aquí tenemos el listado de presentadores por autonomía.

Andalucía (Canal Sur) : Toñi Moreno y Enrique Moreno.

: Toñi Moreno y Enrique Moreno. Aragón (Aragón TV) : Blanca Liso y el equipo del programa 'El campo es nuestro'.

: Blanca Liso y el equipo del programa 'El campo es nuestro'. Asturias (RTPA) : Ana Francisco y Alberto Rodríguez.

: Ana Francisco y Alberto Rodríguez. Islas Baleares (IB3) : David Ordinas y Magdalena Serra.

: David Ordinas y Magdalena Serra. Canarias (TV Canaria) : Eloísa González, Elvis Sanfuel y Mayer Trujillo.

: Eloísa González, Elvis Sanfuel y Mayer Trujillo. Cantabria (Cantabria Televisión) : Athenea del Castillo y Adrián Fernándes

: Athenea del Castillo y Adrián Fernándes Castilla-La Mancha (CMM) : Mariló Leal, Carlos Macías y Lucía Escribano.

: Mariló Leal, Carlos Macías y Lucía Escribano. Castilla y León (CyL TV) , no hay Campanadas a nivel regional pero sí a nivel provincial a través de La 8.

, no hay Campanadas a nivel regional pero sí a nivel provincial a través de La 8. Cataluña (TV3) : Laura Escanes y Miki Núñez.

: Laura Escanes y Miki Núñez. Extremadura (Canal Extremadura) : Sandra Majada, Raúl Otero y Blanca García.

: Sandra Majada, Raúl Otero y Blanca García. Galicia (TVG) : Eva Iglesias y tres rostros más aún no revelados.

: Eva Iglesias y tres rostros más aún no revelados. Madrid (Telemadrid) : Mónica Martínez, Poty Castillo e Irene ('El Camping').

: Mónica Martínez, Poty Castillo e Irene ('El Camping'). Murcia (7TV) : Óscar Martínez y Kika Frutos

: Óscar Martínez y Kika Frutos País Vasco (EITB) : Sara Gándara, África Baeta (castellano, ETB 2), Ilaski Serrano y Xabier Usabiaga (euskera, ETB 1)

: Sara Gándara, África Baeta (castellano, ETB 2), Ilaski Serrano y Xabier Usabiaga (euskera, ETB 1) La Rioja (La7) : Laura Santolaya y Carlos Pérez

: Laura Santolaya y Carlos Pérez Comunidad Valenciana (À Punt) : María Fuster y Ferrán Cano

: María Fuster y Ferrán Cano Sin información de Navarra, Ceuta ni Melilla.

