Estrenos (31 de diciembre). series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney plus, Movistar Plus+, Filmin y SkyShowtime

Mozart, Harlan Coben, mucho Spider-Man y mucho Jason Bourne para arrancar 2026 

Último día de 2025 y último repaso de estrenos por este año. Llegamos al final y entre lo que llega para despedir el año y lo que viene para recibir 2026 contamos con más de 58 series, películas y documentales nuevos en NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, SkyShowtime y Disney+. Vayamos a ello.

Amadeus

Nuevo vistazo a la vida de uno de los grandes compositores musicales a través de la rivalidad que encuentran en Salieri, dispuesto a destruir la carrera del joven talento, que acaba de llegar a Viena para labrarse un nombre.

  • Estreno el jueves en SkyShowtime

En fuga

Ya es prácticamente tradición comenzar el año con un thriller made in Harlan Coben. En esta ocasión es la historia de Simon, quien lo tenía todo hasta que un día su hija mayor se fugó de casa. Después de encontrarla en un parque enganchada a las drogas todo se tuerce y la vuelve a perder, lo que meterá al protagonista en un submundo peligroso.

  • Estreno el jueves en Netflix
Todos los estrenos

Netflix

  • 90 minutos en el cielo (jueves)
  • 100 metros lisos (miércoles)
  • Amor de oficina (jueves)
  • Ángeles cotidianos (sábado)
  • Autosuficiencia (sábado)
  • CMXXIV (miércoles)
  • Desaparecido en el monte (jueves)
  • En fuga (jueves)
  • Las esposas cazadoras (miércoles)
  • Gigi y Nate (jueves)
  • The Good Doctor T7 (jueves)
  • El joven Sheldon T7 (miércoles)
  • Land of sin (viernes)
  • La lista de Mr. Malcolm (jueves)
  • El maldito (jueves)
  • Mare fueri (jueves)
  • Mi novio coreano (jueves)
  • Pez rojo, pez azul T2 (jueves)
  • Rick y Morty (miércoles)
  • Se oyen las campanas (jueves)
  • El tiempo de las moscas (jueves)
  • Tierra sin ley (jueves)
  • Toca la bocina para Jesús, salva tu alma (jueves)

Prime Video (viernes)

  • Der Tiger
  • Sigue mi voz

Disney+

  • The Amazing Spider-Man (jueves)
  • The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro (jueves)
  • Angry Birds Toons T1-3 (jueves)
  • Saga Crepúsculo (jueves)
  • Saga Jason Bourne (jueves)
  • El joven Sheldon T7 (miércoles)
  • Ley y Orden: Unidad de Víctimas especiales T14-17 (miércoles)
  • New Amsterdam (jueves)
  • Spider-Man: No Way Home (jueves)
  • Spider-Man: Lejos de casa (jueves)
  • Spider-Man: Homecoming (jueves)

Movistar Plus+

  • Lo que aprendí de mi pingüino (miércoles)
  • Nibelungos: la guerra de los reinos (viernes)
  • Los pecadores (jueves)
  • Romería (viernes)

Filmin

  • La alegría (viernes)
  • Algunos hombres buenos (jueves)
  • Art Spiegelman: El desastre es mi musa (viernes)
  • Astérix y Obélix y el reino medio (jueves)
  • Las audaces (viernes)
  • Bebé, made in China (jueves)
  • Breath (jueves)
  • Los comulgantes (viernes)
  • Cuenta conmigo (jueves)
  • Crisis (viernes)
  • Hay que echar a Victoria (viernes)
  • Juegos de verano (viernes)
  • Münter y el amor de Kadinsky (viernes)
  • Una película inacabada (viernes)
  • Prisión (viernes)
  • The Quiet Girl (viernes)
  • Tenement (viernes)
  • Tu mejor fan (jueves)

SkyShowtime

  • Amadeus (viernes)
