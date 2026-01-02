HOY SE HABLA DE

TVE vuelve a dar el campanazo en las Campanadas, y supera con más holgura que el año pasado a Cristina Pedroche

Estopa y Chenoa ganaron más que ampliamente a sus contrincantes, demostrando el buen momento de La 1... y el desgaste de Mediaset

Campanadas
Cristina Pedroche presentó las Campanadas en Atresmedia (en La Sexta, concretamente) por primera vez en 2014, y por aquel entonces pocos intuían que "el vestido de la Pedroche" se convertiría en toda una institución en nuestra sociedad. Sin embargo, la expectación por ver el modelito, sumado a la falta de interés del resto de cadenas, llevó a que Antena 3 ganara a La 1 en el fin de año de 2021. La victoria se repitió los tres años siguientes, hasta que David Broncano y Lalachus consiguieron desviar la atención el año pasado. Y la pregunta está clara: ¿Fue un espejismo o un reflejo de lo que busca el público ahora mismo?

Nos van a dar las uvas

Tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, sustituidos a toda prisa por Estopa y Chenoa, no fuimos pocos los que nos preguntamos qué iba a pasar, y si el fin de ciclo de la Pedroche iba a interesar al público frente al caos controlado de TVE. Finalmente, no ha sido así: La 1 ha aumentado su ventaja respecto al año pasado con un 34% de share, traducido en 4.993.000 espectadores (a las que hay que sumar un 5,1% y 752.000 de La 2), mientras que Antena 3 se ha conformado con un digno 22,8% y 3.273.000 (a los que hay que sumar un 5,9% y 853.000 de La Sexta). 

En términos generales, esto indica una subida del 2,8% para el ente público, y una bajada del 5,9% para Atresmedia: ni sumando la audiencia de La Sexta consigue siquiera alcanzar a La 1. Bien es cierto, claro, que en los hogares españoles es tradición cenar con José Mota ('El juego del camelar' hizo un 34,6%, llegando a 3.583.000 hogares), y cambiar de canal para poner cualquier otra opción es muy poco instintivo.

También hubo quien celebró el fin de año con Xuso Jones y Sandra Barneda en Mediaset, pero los resultados fueron anecdóticos, perdiendo aún más audiencia que el año pasado: un 3,6% y 505.000 en Telecinco y un 1,5% y 208.000 en Cuatro. Estos datos confirman su mal momento: entre ambos canales sumados no consiguieron siquiera alcanzar los datos de La 2, que, como era previsible, se hizo grande durante una noche gracias a 'Cachitos' y su 13,2% (1.355.000 espectadores). 

¿Qué significa todo esto de cara al futuro? El análisis es bastante sencillo: La 1 se encuentra en un fantástico renacer gracias a la renovación total y continua de su parrilla, mientras que Antena 3 está viendo en el cómputo general cómo el ente público resopla en su nuca. De hecho, solo le supera gracias a 'Pasapalabra', 'El Hormiguero' y los Telediarios. Por su parte, Telecinco confirma que no tiene salvación y a estas alturas su modelo está anquilosadísimo: en diciembre hizo un 8,4% y firma así el peor año de toda su historia. La televisión lineal, que todos dábamos por muerta, está cambiando a toda velocidad, y se vienen curvas en el 2026. 

Ver 3 comentarios

