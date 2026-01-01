Creo que el éxito de las Campanadas de 'La casa de los gemelos 2' demuestra que ya vivimos en una distopía

En 2021, hartos de que las clásicas Campanadas televisivas siempre fueran iguales, no fuimos pocos los que las tomamos junto a Ibai Llanos en su canal de Twitch. No estábamos solos: en su punto álgido llegó a 801.074 espectadores, con una media de 337.431 de inicio a fin, que aguantamos el continuo gotear de marcas y sponsors. En aquel momentos creímos que algo estaba a punto de cambiar, pero, en el último momento, se quedó sin fuelle. En muy poco tiempo, el propio Ibai se ha convertido ya casi un (respetado) vestigio del pasado entre la nueva generación de influencers y de formatos, y su "mala vibra fuera" ya no interesa como antaño. Más bien lo contrario.

En 2025, tan solo cuatro años después de aquel récord del streamer, 'La casa de los gemelos 2' ha juntado a más de dos millones de espectadores en su final, donde coronaron a la ganadora del reality, la liaron una vez más y, ya de paso, dieron las Campanadas. Los tiempos, sin duda, han cambiado a toda velocidad.

Las campanadas de los gemelos

Visto lo visto, queda bastante claro que 'La casa de los gemelos 2' es el programa que querría hacer Telecinco, pero no puede debido a las leyes, las regulaciones estatales y su necesidad de camelar anunciantes. Sin embargo, al emitirse vía YouTube y cobrar de los anuncios aleatorios que aparecen en la retransmisión, Carlos y Daniel Ramos se han permitido la degeneración televisiva definitiva, que ha roto todos los límites posibles: en el programa ha habido peleas a mano abierta, insultos homófobos, chabacanería e incluso un colchón ardiendo en los últimos momentos. Y si te lo estás preguntando, efectivamente, ha sido todo un éxito.

El público de realities españoles ya se las sabe todas: es consciente de lo que van a hacer y decir en 'Gran Hermano', de las situaciones preguionizadas de 'La isla de las tentaciones' o de los límites que se imponen en 'Supervivientes'. Sin embargo, en 'La casa de los gemelos 2' (la primera edición duró 9 horas antes de ser cancelada por agresiones continuas), nadie sabía qué es lo que iba a pasar cuando se conectaba, en una imprevisibilidad que ha sido la gallina de los huevos de oro. Podía ocurrir literalmente cualquier cosa entre este elenco que, durante 24 días, ha tenido enganchado a medio YouTube, que ha convertido a personajes como Triana Marrash, La Falete o Sweet Flow en estrellas de la caspa.

En el casting, los gemelos han escogido a lo mejor de cada casa, rebuscando en los realities más chuscos: Nissy y Laila de 'Secret Story', Labrador de 'Gandia Shore', Gabriella y Zaira de 'La isla de las tentaciones'... Ya os hacéis una idea. Sin embargo, les han ofrecido una diferencia respecto a sus programas originales: aquí no tenían ningún tipo de límite ético (pese a la expulsión de Labrador), porque los anunciantes no iban a huir.

Unos dicen que es el reality más auténtico que se ha visto nunca en España. Otros que se trata de un auténtico horror, el punto más bajo posible antes del abismo, el despendole freak definitivo. Y sin embargo, en un mundo televisivo aséptico donde lo más rompedor era ver a Estopa diciendo la palabra "pollazo" o a David Broncano saludando a Cristina Pedroche, 'La casa de los gemelos' ha roto moldes y el público les ha premiado con creces.

Cuarto y mitad de distopía televisiva

Seamos honestos: las Campanadas de 'La casa de los gemelos 2' fueron un atentado al buen gusto. Gente gritando, insultándose, mirando a cámara, buscando su minuto de fama y explotando su chabacanería para, con suerte, acabar con una historia de superación en 'La casa de los gemelos 3', un lugar hoy por hoy donde encajaría bien, por ejemplo, Simón Pérez (el de las hipotecas fijas), que continúa con su vía crucis particular enganchado a todo tipo de sustancias. Y pese a que a nadie se le escapa la caspa extrema, dos millones de personas en España dieron de lado a la televisión tradicional para disfrutar del puro caos y morbo disfrazado de espectáculo, dejando en ridículo cualquier cosa que Telecinco pueda tener preparada para 2026. Teniendo 'La casa de los gemelos', ¿a quién le interesa 'Gran Hermano Dúo'?

Por supuesto, todas las televisiones se han puesto dignas de repente y han atacado con vehemencia al reality, pero hay dos verdades irrefutables que todos sabemos y que quieren manchar con su falsa dignidad. La primera es que, a cambio más de dos millones de audiencia, si pudieran, darían el mismo contenido o incluso peor. La segunda, que si 'La casa de los gemelos 2' existe, es porque la televisión se ha movido en una cuerda floja durante años buscando cada vez el contenido más rastrero: hemos visto realities de gente poniéndose los cuernos y violaciones en directo en 'Gran Hermano'. ¿Ponemos el límite de lo indigno en La Falete? De aquellos polvos, estos lodos.

Desde el inicio de los tiempos ha habido un submundo en Internet para lo freak, esa gente que sube vídeos consciente de su rareza (exagerándola, de hecho) y que la sociedad consume como si fueran vídeos de monstruos de feria, casi salidos de la película de Tod Browning. Es una versión 2.0 de ese clásico morbo hacia lo insondable, lo extraño y lo increíble, permitiendo mirar por una rendija el punto hasta el que están dispuestas a llegar algunas personas con tal de alcanzar la fama a la desesperada mediante gritos, insultos, peleas y vejaciones.

Podemos negarnos a nosotros mismos la realidad de que esto lo vea alguien, pero lo cierto es que se ha convertido en todo un fenómeno, que lleva, a su vez, a un peor ecosistema de Internet: ¿Cómo no van los fans de 'La casa de los gemelos 2' a comportarse de igual manera que sus ídolos cuando comentan el programa? ¿Dónde acaba el visionado irónico y empieza el interés real? Supongo que lo sabremos dentro de poco, cuando 'La casa de los gemelos 3' se estrene y comprobemos si el éxito de este compendio de monstruos audiovisuales fue real o está destinado, en esta sociedad en busca de nuevas emociones y que cada vez tiene menos paciencia, a ser sustituido por algo incluso peor. La distopía no era 'La larga marcha': era ver las Campanadas con Nissy y La Falete.

