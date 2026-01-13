El nuevo teaser de 'Vengadores: Doomsday' es el primero en cruzar héroes de Marvel. Así da la bienvenida Wakanda a los 4 Fantásticos

En algún lugar se han debido dar cuenta de que como si tuvieran que presentar a cada héroe o grupo por separado tendríamos teasers hasta más allá del estreno de la película. Por eso, me he llevado una grata sorpresa al ver que el cuarto teaser de 'Vengadores: Doomsday' no solo hace relativo honor al número sino que también cruza personajes.

En un pequeño adelanto protagonizado por Shuri (Laetitia Wright) como Pantera negra en lo que se toca el más allá, la vida después de la muerte, nos encontramos de pronto con una aparición especial ya que una delegación de Wakanda, encabezada por M'Baku (Ben Winston), recibe a nada menos que a Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), La Cosa de Los 4 Fantásticos.

Wakanda Four

Así, este es el primer avance que cruza franquicias, después de haber visto a Steve Rogers, Thor y a Xavier y Magneto en sus respectivos teasers de la película. E, imagino, no será el último cruce sobre todo teniendo en cuenta que esta película está pensada como un crossover de todos los héroes del Universo Cinemático Marvel para hacer frente a la amenaza del Dr. Muerte.

Más allá de eso el argumento de la película es uno de los secretos mejor guardados del cine de superhéroes, lo que no quiere decir que los fans no tengamos teorías bastante fundamentadas sobre lo que han montado los hermanos Russo. Si hemos acertado o no lo sabremos el 18 de diciembre de 2026, fecha del estreno.

