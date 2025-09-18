Jimmy Kimmel, cancelado de manera inmediata tan solo un mes después de Stephen Colbert. Donald Trump lo celebra y ahora pide la cabeza de Jimmy Fallon

Jimmy Kimmel es una de las figuras más importantes de la historia del entretenimiento americano. Líder de 'Jimmy Kimmel Live!' desde 2003, presentador tres veces de los Emmy y cuatro de los Óscar, Kimmel estaba siendo especialmente crítico con Donald Trump en este mandato. Y claro, todo el que se oponga a la versión oficial debe ser destruido de inmediato: es lo que ha pasado esta noche, cuando ABC y Disney se han cargado de un plumazo y sin despeinarse 22 años de programa por un simple comentario.

La dictadura (anti) woke

En su monólogo inicial del lunes, como leemos en Variety, Kimmel dejó caer que el asesino de Charlie Kirk no era, como se dijo al principio (y se ha ido demostrando después), una persona trans de izquierdas buscando venganza, sino alguien del propio entorno de la derecha: "Hemos llegado a nuevos puntos bajos este fin de semana con el grupo MAGA intentando caracterizar a este crío que mató a Charlie Kirk como cualquier cosa aparte de uno de ellos", dijo, bromeando después sobre cómo Trump, al ser preguntado por su duelo ante la muerte de Kirk, pivotó sin dudar hacia la remodelación de la Casa Blanca.

ABC ha sido tajante: no se pueden hacer chistes ni comentarios sociales que contradigan el discurso oficial de Trump, y Kimmel ha sido retirado "indefinidamente" de la parrilla. La decisión llega después de que Nexstar, una de las estaciones televisivas más importantes de Estados Unidos, anunciara que emitiría reposiciones en lugar de programas nuevos porque "tenemos objeciones muy fuertes hacia comentarios recientes que el Sr. Kimmel hizo concernientes al asesinato de Charlie Kirk".

Brendan Carr, presidente de la FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones, agencia del gobierno), ha celebrado la noticia, afirmando que "programas como el de Kimmel han pasado de ser bufones de la corte que se reían de todos en el poder a ser clérigos que fuerzan una ideología política muy estrecha (...) Hay más trabajo por hacer, pero estoy muy contento al ver que las cadenas americanas se están levantando para servir al interés de su comunidad. No queremos este foie gras progresista de Nueva York y Hollywood".

A por Fallon y Meyers

La noticia llega tan solo un mes y medio después de que Stephen Colbert también fuera cancelado por aparentes decisiones económicas (aunque sí, todos sabemos lo que eso significa). Donald Trump ha celebrado la cancelación de Kimmel en su propia red, Truth Social, afirmando que son "buenas noticias para América: desafiado por la audiencia, el show de Jimmy Kimmel está CANCELADO".

"Felicidades a ABC por tener el coraje de hacer lo que tenía que hacerse. Kimmel tiene CERO talento, y peor audiencia incluso que Colbert, si eso es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos perdedores totales, en Fake News NBC. ¡Hazlo, NBC!". Este es un mensaje real de un presidente real de Estados Unidos. Es el nivel.

Por supuesto, más allá de Trump, las reacciones no se han hecho esperar. Ben Stiller ha afirmado, simplemente, "Esto no está bien" en Twitter, mientras que Chris Hayes, presentador de NBC, no ha dudado al decir que "Este es el ataque más directo a la libertad de expresión desde el propio estado que he visto en mi vida, y ni siquiera tiene competencia".

Cómicos, presentadores, actores y políticos de todo pelaje han denunciado este atentado a la libertad de expresión, tan aparentemente atesorada por Trump y su equipo. No lleva ni siquiera un año en el poder. Quedan tres, y la única pregunta que todo el mundo se hace es hasta dónde se va a llegar por borrar la opinión de cualquier persona opuesta al régimen. El tiempo lo dirá, pero, cada día, las cosas pintan notablemente peor para todos. Tiempos terribles.

