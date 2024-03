Los 8 mejores momentos y memes de los Oscars 2024

Por una vez, la ceremonia de los Oscars 2024 no fue un somnífero para caballos y estuvo llena de humor, discursos memorables y alguna que otra sorpresa. A continuación, os dejamos un resumen de los mejores memes y momentazos que la gala nos ha dejado para la posteridad.

El momento de Messi

Todas sabemos que la verdadera estrella de la noche era Messi, el perrito de 'Anatomía de una caída'. Al final, el chucho no pudo estar en la gala pero sí grabó aparte (para que no se estresara) el famoso clip en el que sale aplaudiendo. Eso y su escena haciendo pis en la estrella del paseo de la fama de Matt Damon son para encuadrar.

Sentimos la "kenergía"

'Barbie' se fue (casi) de vacío, pero fue la reina de la noche gracias a la estupenda interpretación de Ryan Gosling, que se arrancó a cantar 'I'm just Ken' como solo él sabe hacerlo (bueno, él, Simu Liu y otros de los Kens, que también se subieron al escenario). He's kenought!

John Cena tiene frío

Otro de los peaks de la gala fue la tronchante presentación de la categoría a mejor vestuario, con John Cena saliendo al escenario completamente desnudo y tapándose solo con el sobre. Al final, tuvo que salir Jimmy Kimmel a leer los nominados porque el pobre estaba un poco apurado.

A Miyazaki no le quita el sueño

El éxito histórico que supuso el premio a 'El chico y la garza' no borra años de ninguneo al anime en los Oscars, y Hayao Miyazaki lo tenía clarísimo: el cineasta decidió no solo no acudir a la gala sino que tampoco mandó a nadie a recoger el premio. Seguro que esta mañana se levantaría de buen humor.

Godzilla suma un premio

Pero no fue solo con el triunfo de Miyazaki que la gente tuvo que pellizcarse para saber si estaban soñando: la Academia volvió a premiar el cine japonés otorgándole a 'Godzilla Minus One' el premio a mejores efectos especiales. Fue la primera nominación y victoria para el monstruo legendario (¿quién sabe si la última?) que, por suerte para los técnicos, no subió a recoger el premio ni a reventar el micro con rugidos de júbilo.

Los gemelos golpean dos veces

Los que se encargaron de presentar ese premio no fueron otros que Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger, pareja protagonista de 'Los gemelos golpean dos veces' y también han sido villanos de Batman. De hecho, ambos aprovecharon para increpar de broma a Michael Keaton: "¡Me tiró por una ventana!" exclamó el Pingüino. "Tienes mucho valor para asomarte por aquí" apuntó el Sr. Frío.

Emma Stone for the win

La actriz de 'Pobres criaturas' nos dio más de un momentazo durante la gala: desde sus reacciones ante los premios de la película de Yorgos Lanthimos, al momento en el que Jimmy Kimmel dice que la cinta solo trataba de sexo y parece que ella masculla "capullo" ("prick"), o cuando sube a recoger el de mejor actriz y enseña que se le ha roto el vestido por detrás: "Ha debido de pasar en 'I'm just Ken'".

Al Pacino, eficiente

El colofón de la gala fue Al Pacino presentando el premio a mejor película. El actor literalmente salió, leyó el nombre de 'Oppenheimer' y se fue, lo que podría haber sido percibido como una falta de respeto, pero tanto los asistentes como los espectadores agradecieron de sobremanera que no se andara con rodeos y les dejara ir en paz. ¡Chapó!

