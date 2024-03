Oscars 2024: 'Los asesinos de la luna' de Martin Scorsese y el 'Maestro' de Bradley Cooper se van de vacío frente al éxito arrollador de 'Oppenheimer'

Ya han pasado los Óscars 2024 con una gala muy tranquila pero divertida y sin grandes sorpresones. El pescado ya se daba por vendido en muchas de las categorías, aunque las quinielas certeras tampoco quitan que todos los años nos llevemos unas cuantas alegrías y decepciones.

O todo o nada

'Oppenheimer' ha sido la gran ganadora de los Óscars 2024, que se ha llevado a casa siete estatuillas incluyendo varios de los premios gordos de la noche: Mejor película, Mejor director para Christopher Nolan, Mejor actor para Cillian Murphy y Mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.

A 'Pobres Criaturas' tampoco le ha ido mal del todo, porque se ha alzado al final con cuatro premios incluyendo el de Mejor actriz para Emma Stone, que ya lleva su segundo Óscar bajo el brazo. Ahora, para 'Oppenheimer' y 'Pobres criaturas' ni tan mal, pero también hay que hablar de los vacíos sonados de la noche.

'Los asesinos de la luna' llevaba diez nominaciones y ha cerrado la noche con un total de cero patatero. La nueva obra maestra de Martin Scorsese no ha logrado imponerse en ninguna de las categorías, y eso que muchos daban el premio a Mejor actriz a Lily Gladstone como entregado por su importancia histórica y el papelón que hace en la cinta.

También ha sido sonado el vacío de 'Maestro', que mira que venía Bradley Cooper buscando el Óscar pero tampoco ha conseguido triunfar ni en las categorías interpretativas ni en las más técnicas. A pesar de todas las polémicas que ha habido con el ninguneo a Greta Gerwig y Margot Robbie en las nominaciones, 'Barbie' no se fue del todo de vacío y ganó Mejor canción original con "What was I made for?" de Billie Eilish. Algo es algo y tendrá que ser sufikente.

En España teníamos de nuevo a Bayona como la gran esperanza de que el Óscar a Mejor película internacional se nos viniera para acá, sobre todo después de haber arrasado en los Goya con 'La sociedad de la nieve'. Pero al final no pudo ser y el gato al agua se lo llevó 'La zona de interés'. Junto con 'Maestro', la película de Bayona era la gran esperanza de Netflix, pero al final final la plataforma también se unió a los grandes perdedores de la noche... Aunque queda como consolación el corto ganador de Wes Anderson, 'La maravillosa historia de Henry Sugar'.

También teníamos un pequeño resquicio de esperanza de un Óscar español con la maravillosa 'Robot Dreams', pero aquí no hubo sorpresa y Hayao Miyazaki se llevó su segundo Óscar de animación con 'El chico y la garza'. Y aunque no se siente un robo como el de 'Klaus', pero oye, sigue doliendo un poquito.

