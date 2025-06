Hace 20 años 'Batman Begins' cambió por completo los superhéroes en el cine, y también la carrera de Christopher Nolan

Antes de la hegemonía de los universos compartidos, antes de que el cine de superhéroes fuese un tema serio para Hollywood, antes incluso de que nos enfadáramos con el sube y baja cinematográfico en el que nos ha tenido DC en la última década, Christopher Nolan tenía un plan para Batman.

Estrenada en junio de 2005 en España, hace ya dos décadas, 'Batman Begins' era la propuesta del hombre murciélago más rupturista hasta el momento. Lo habíamos visto como el héroe pulp de Adam West o Val Kilmer, como la figura gótica y clásico playboy de Tim Burton, o quizás como el sereno detective de Kevin Conroy en la serie animada. Resulta que había una careta suya que nos faltaba por conocer: la realista.

En 'Batman Begins' volvían a contarnos el origen del cruzado enmascarado, pero esta vez lo hacían con un nivel de detalle sin precedentes de su pasado, indagando en su familia, su hogar y su herida. Christian Bale no tenía el clásico perfil de superhéroe, y había sido elegido tras una carrera de papeles bastante excéntricos. Los villanos se alejaban de trajes chillones y en su lugar enarbolaban peliagudas teorías sociológicas como arma (también espadas y armas biológicas). La película bebía del cine criminal e incluso de artes marciales, marcando un viaje del héroe que pese a sus elementos comunes con el género, no se sentía como nada que hubiésemos visto antes dentro o fuera de Batman.

El gran triunfo fue conocer una cara más humana de Bruce Wayne. Tardamos una hora de película en ver a Batman envuelto en su icónico traje, y hasta ese momento nos dedicamos a conocer su conflicto y el de su ciudad. Nolan y Goyer hacían un gran esfuerzo aquí por justificarnos su misión, y por borrar uno de los mayores estigmas del personaje: la acusación de que es menos interesante que los villanos. Antes de la era del cine "eat the rich", el Bruce Wayne de Bale ya se encontraba incómodo con su propia riqueza, y tenía que viajar a la otra punta del mundo para poner toda su vida en perspectiva.

'Batman Begins' fue también el primer gran proyecto de Nolan en una carrera marcada por lo indie, y en la que ninguna obra anterior sugería que la colaboración funcionase. Era este espíritu el que marcó una película intrépida que hoy sorprende por lo contenida que es. No tiene ni la escala ni el espectáculo de 'El caballero oscuro'. Visualmente, la dependencia de decorados para darle vida a la ciudad dio la Gotham más comiquera que ha hecho Nolan. Una que potencia el lado gótico, lluvioso y mugriento.

Para bien o para mal, después de Nolan parece impensable tener una iteración cinematográfica de Batman que no incluya hacerlo serio, dramático y con los pies en la tierra. Zack Snyder quiso inyectar ínfulas de Frank Miller, pero partía del mismo punto. Matt Reeves trató de canalizar a Fincher, pero acabó tocando las mismas teclas en muchos aspectos.

Su influencia fue tal que marcó por completo el género superheróico en el cine. La película hizo aficionados del personaje a muchos que no lo eran, impactó a la crítica (Roger Ebert la consideró la mejor de Batman hasta el momento) y encontró una nueva forma de contar estas historias. Con quizás la excepción de los mutantes de Bryan Singer, el género nunca había apostado tan fuerte por su lado más dramático. Incluso cuando se intentó reinventar la mitología de Superman se creyó que el rumbo a seguir era el mismo, en una 'El hombre de acero' que introducía esa psicología complicada en el superhéroe más luminoso.

Aun así, 'Batman Begins' era mucho más que oscuridad y realismo. Revisitarla hoy es encontrarse con un relato más esperanzador y aventurero que lo que muchos proclamaban en su día. La cinta no duda en apoyarse en el humor de los secundarios cuando lo necesita. A su manera minimalista, a Nolan y Goyer no les gusta olvidarse del cómic en el que se basan, y el mensaje final es el de un héroe solitario que no es nadie sin aquellos más cercanos. Puede que no hayamos tenido película de la Batfamilia aún, pero durante esos 140 minutos Alfred, Gordon, Lucius y Rachel eran esa familia.

Fue el propio Nolan el que más se benefició de todo esto. El enfoque idealista de aquella primera aventura de Batman ha estado presente en toda su filmografía, así como el resto de sus ingredientes. Esa mezcla casi matemática entre espectáculo cerebral, corazón y personajes con los que se puede empatizar. Puede que con los años se haya quedado pequeña al lado de la actual filmografía del director, pero es precisamente lo que hace que siga funcionando como ninguna.

En Espinof | Hace 10 años comenzó una de las series de ciencia ficción más únicas y fascinantes de Netflix. Todo un fenómeno fan que se salvó de su ruptura dolorosa

En Espinof | Hace 25 años esta película de terror supo asustarnos no con asesinos ni fantasmas, sino con un puñado de accidentes imposibles