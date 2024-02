El guiño de la serie de 'Daredevil' a sus orígenes comiqueros que muy pocos fueron capaces de ver

A estas alturas, todos hemos hecho el ejercicio de olvidar que Ben Affleck fue Daredevil durante una época aciaga y hemos aceptado a Charlie Cox como el único y verdadero Diablo Guardián de la Cocina del Infierno. Para prueba, el hecho de que seis años después de su último episodio en Netflix, no hemos tardado mucho en volver a verle en el Universo Cinematográfico Marvel ante la petición de los fans: 'Spiderman No Way Home', 'She-Hulk: Abogada Hulka' y 'Echo' han consolidado su regreso por todo lo alto que culminará con la esperadísima 'Daredevil: Born Again'.

Daredevil no la vio venir

Sin embargo, no es que Daredevil fuera popular de la nada gracias a Netflix. Su primer cómic es de 1964, firmado por Stan Lee y Bill Everett, y eran unas aventuras, siendo generosos, infantiles y sencillitas. Aún quedaban años para que Frank Miller le sacara del atolladero en su peor momento y le convirtiera en el héroe más tridimensional y oscuro que ahora conocemos. Marvel se había convertido a mediados de los 60 en una digna competencia de DC... Y eso que justo antes de lanzar el primer número de 'Los cuatro fantásticos', en noviembre de 1961, se llamaba de otra manera.

Primero fue Timely Comics, hasta noviembre de 1951, una editorial que triunfaba con los cómics bélicos y superheroicos de Namor, la primera Antorcha Humana, el Capitán América o Marvel Boy. Pero, una vez terminada la II Guerra Mundial, el público americano parecía haber perdido el interés en el género, así que, en un país centrado en la vida suburbana, la familia tradicional y el american way of life, a Timely no le quedó más remedio que renombrarse como Atlas Comics para sobrevivir.

Atlas Comics era, a ojos de todos, una nueva editorial que publicó todo tipo de cómics de diferentes géneros: terror, romance, ciencia-ficción, comedia, western, bélicos... E incluso algún que otro intento de resucitar el género superheroico. Sin demasiado éxito, eso sí. Incluso con Stan Lee al mando, nunca terminó de explotar sus posibilidades. Finalmente, y tras unos problemas jurídicos, Marvel nació en 1961, dando inicio a la editorial que ahora todos conocemos (y algunos, incluso, queremos).

El despacho nunca visto

Y estaréis pensando "Vale, muy bien, ¿y esto qué tiene que ver con Daredevil? ¿Es uno de estos artículos donde me das la turra con mil cosas y luego la resolución del titular es una chorrada?". Paciencia, hay conocer el contexto para apreciar la genialidad que metieron, a plena luz, en el tercer episodio de la primera temporada de 'Daredevil': vemos la oficina que está enfrente de del despacho de abogados Nelson & Murdock, y su nombre es...

Exacto, Atlas. Y además, con el logotipo original que tuvo la editorial en los años 50. Esta era una época en la que a Marvel le encantaba jugar consigo mismo, y a lo largo de los episodios de la serie podemos ver mil referencias obvias a los cómics que solo los más fans podrán pillar. Por ejemplo, Matt usando "Mike" como pseudónimo (en los primeros tebeos, Mike era él haciéndose pasar por su hermano gemelo), el número 0464 en el barril de ácido que ciega a Matt (su primer cómic apareció en abril de 1964) o, por supuesto, el cameo de Stan Lee en forma de fotografía, para el que hay que poner los cinco sentidos.

¿Estará 'Born Again' a la altura de estos guiños? Después del horror que ha sido de la producción, tirar prácticamente todo el metraje a la basura y volver a rodar desde cero, lo raro sería que hubiera sido en balde, ¿no? Ya quedo atrás la época en la que Daredevil decepcionaba. Ahora le toca brillar. Y que nosotros, bueno... lo veamos.

