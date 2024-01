Marvel acaba de responder a una de las grandes preguntas sobre el 'Daredevil' de Netflix: si la serie con Charlie Cox es canon o no

La de vueltas que se está dando con el canon del Universo Cinematográfico de Marvel es, cuanto menos, bastante curioso. Y es que desde que cerró hace unos años Marvel Television para que Marvel Studios se dedicase a hacer series para Disney+, los dramas superheroicos realizados por dicha productora quedaron en cierto limbo en cuanto a si seguían formando o no parte de la cada vez más compleja cronología.

Una duda tanto con 'Agentes de SHIELD', desaparecida en el libro oficial de la cronología del MCU como con las series de Netflix. Sobre todo la duda estaba en cómo cuadraba la excelente 'Daredevil' con las aventuras del personaje en las distintas series de Disney+: desde su debut en 'She-Hulk', su próxima aparición en 'Echo' y, sobre todo, su remontada, reformulada e incierta 'Born Again'.

Daredevil ser canon

Una duda que, por fin, ha sido resuelta por uno de los productores más veteranos de Marvel Studios, Brad Winderbaum, quien confirma que, efectivamente, lo que vimos por aquel entonces forma parte del canon, también conocido como Sagrada Línea Temporal:

«Puedo decir que hasta este momento hemos estado algo cautelosos sobre lo que es la Sagrada Línea Temporal, qué no es Sagrada Línea temporal. Eso surgió, francamente, en una época del estudio en la estábamos en plan "tenemos que clavar el tema con los comerciantes". Era otra parte de la compañía que desarrollaba las cosas de Netflix. Sabíamos lo que estaban haciendo, sabían lo que estábamos haciendo, pero había mucho que equilibrar de todos modos.

Pero ahora ha pasado tiempo, ahora que vemos lo bien integradas que están las historias creo que yo personalmente, Brad Winderbaum, estaría bastante seguro al decir que es parte de la Sagrada Línea Temporal.»

Una declaración bastante acorde con lo que parece la actual política de Marvel Studios respecto a las series y películas del UCM. El que durante los primeros años hubiera esa necesidad de que todo formase (o aparentase formar) parte de una historia mayor, marginaba las historias que no encajasen en ello y, de paso, daba cierta presión a los guionistas.

Sin embargo, al crear el sello Marvel Spotlight con el que debutará 'Echo' disponen de un espacio para todas las historias que no tengan por qué tener relación con la saga principal sin que por ello signifique que estemos en un universo alternativo. Vamos, lo que de toda la vida se ha hecho con los cómics: las aventuras de Thor y las de Spider-Man no implicaban que no ocurriese dentro de un universo compartido.

Ahora habrá que ver cómo encajaría exactamente el Daredevil que hemos visto y veremos en Disney+ con el de Netflix. Pero, al igual que con los cómics de Marvel, todo va por épocas y no pasa nada porque sean ligeramente distintos.

En Espinof: