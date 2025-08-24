"Es el mejor con el que he actuado": Kevin Costner quedó impresionado con este actor y le pone por encima de Clint Eastwood, Robert de Niro o Sean Connery

Kevin Costner ha trabajado con multitud de grandes intérpretes a lo largo de su larga carrera pero, obviamente, se ha llevado mejor con unos que con otros. Cuando le han preguntado sobre este tema en The Rich Eisen Show, el actor y director de 'Horizon: An American Saga' declara que ha coincidido con muchos actores geniales aunque no duda a la hora de decir que el mejor seguramente fue Gene Hackman.

Una larga lista de grandes actores

Costner y Hackman trabajaron juntos en el thriller 'No hay salida' ('No Way Out', 1987), dirigido por Roger Donaldson y que se encuentra algo olvidado actualmente. Eso no impidió que Costner lanzase este tremendo elogio a su compañero de reparto: "La lista de los grandes actores con los que he podido trabajar es muy larga, pero yo diría que Gene Hackman es probablemente el mejor actor con el que he trabajado". También dice que Sean Connery fue la "mayor estrella" con la que coincidió pero, tras pensarlo, se queda con Hackman como intérprete.

De hecho, Kevin Costner incluso recuerda una curiosa anécdota sucedida en el set de rodaje que ya dejaba claro lo mucho que admiraba de antemano a Gene Hackman. La cuestión es que Costner consideraba que una escena no estaba funcionando y discutió con el director para cambiar los lugares donde se situaban Hackman y él, empeñándose en realizar ese cambio.

Donaldson lo acabó aceptando y cuando Costner le preguntó sobre la reacción que tendría su compañero de reparto ante esa modificación en la puesta en escena, el realizador respondió: "Gene averiguará qué hacer... porque es muy bueno".

La toma se rodó sin más contratiempos, y es la que acabó en el montaje final, pero al acabar la jornada de trabajo, Hackman se puso delante de Costner cuando este último iba hacia su coche. Temeroso porque fuera a echarle la bronca por lo sucedido, o algo peor, su sorpresa fue enorme cuando la veterana estrella simplemente le felicitó por tomar esa decisión.

"Me miró y me dijo: 'Mira, he pasado por un divorcio, he hecho un montón de películas cuestionables últimamente, pero cuando hoy te he visto luchar por lo que querías, me ha recordado a cómo solía sentirme yo actuando. Estuvo bien lo que hiciste'. Se metió en su coche y se marchó."

Lógico que Kevin Costner quedase impresionado y que todavía tantos años después se acordase de elogiar a Gene Hackman, que estaba retirado cuando tuvo lugar la entrevista y recordemos que falleció a principios de este año.

