Muere Gene Hackman. El legendario actor ganador de dos Oscars fue hallado sin vida junto a su esposa a los 95 años

Gene Hackman es una cara imprescindible entre los amantes del cine, con una carrera que se extendió a lo largo de cinco décadas y que nos dejó decenas de interpretaciones memorables. Y ahora toca decirle adiós, ya que el actor ha sido encontrado sin vida junto a su esposa Betsy Arakawa y al perro de la pareja, fallecidos también.

Una carrera de cinco décadas

Hackman, de 95 años, y Arakawa, de 63, fueron hallados sin vida el miércoles 26 de febrero por la tarde y ahora mismo las autoridades investigan el suceso. Según reporta Variety, aunque en un primer momento no se ha desvelado la causa de la muerte tampoco barajan que haya sido el resultado de un acto criminal.

“Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar, esperando el aprobado de una orden de registro", ha dicho el sheriff de Santa Fe, Adan Mendoza a Santa Fe New Mexican. "Quiero asegurar a todo el mundo en la comunidad y el barrio que no hay un peligro inmediato para nadie."

Hackman empezó su carrera en teatro y televisión, pero su primera gran oportunidad le llegó en 1967 en 'Bonnie and Clyde', con la que se ganó su primera nominación al Oscar como actor de reparto y numerosas críticas que le alababan como lo mejor de la película. Pero su papel de Jimmy Doyle en 'French Connection' fue el que le catapultó definitivamente y le valió su primera estatuilla.

Desde entonces, Hackman participó en todo tipo de películas y demostró que no le tenía miedo a ningún papel ni registro (aunque, admitámoslo, hacer de ese malo malísimo al que da gusto odiar se le daba de miedo). Su segundo Oscar le llegó con 'Sin Perdón', el icónico western de Clint Eastwood de 1993.

Hackman se retiró de la actuación en 2004 con 'Welcome to Mooseport', y en sus últimos años escribió tres novelas junto con el arqueólogo marino Daniel Lenihan y una en solitario publicada en 2011, 'Payback at Morning Peak'.

