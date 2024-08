"Es el mejor actor con el que he trabajado". Kevin Costner elogia a esta estrella por encima de Clint Eastwood, Robert De Niro o Sean Connery

Kevin Costner ha trabajado con multitud de grandes intérpretes a lo largo de su larga carrera, pero, obviamente, se ha llevado mejor con unos que con otros. Preguntado sobre este tema en The Rich Eisen Show, el máximo responsable de 'Horizon: An American Saga' admite que ha coincidido con muchos actores geniales, pero no duda a la hora de decir que el mejor probablemente sea Gene Hackman.

Una larga lista de grandes actores

Costner y Jackman trabajaron juntos hace 37 años en 'No hay salida', un thriller dirigido por Roger Donaldson que se encuentra algo olvidado actualmente. Eso no impidió que Costner lanzase este tremendo elogio a su compañero de reparto: "La lista de los grandes actores con los que he podido trabajar es muy larga, pero yo diría que Gene Hackman es probablemente el mejor actor con el que he trabajado".

De hecho, el protagonista de 'Waterworld' incluso recordaba una curiosa anécdota sucedida en el set de rodaje que ya dejaba claro lo mucho que admiraba de antemano a Hackman. La cuestión es que Costner estaba empezado en que su personaje se situase en un punto concreto y esto es lo que respondió a Donaldson cuando le preguntó sobre la reacción de su compañero de reparto:

Gene averiguará qué hacer... porque es muy bueno.

La escena se rodó sin contratiempos, pero al acabar la jornada de trabajo, Hackman se puso delante de Costner cuando este último iba hacia su coche. Temeroso porque fuera a echarle la bronca por lo sucedido, su sorpresa fue enorme cuando pasó lo siguiente:

Me miró y me dijo: 'Cuando hoy te he visto luchar por lo que querías, me he acordado de cómo me sentía yo actuando. Estuvo bien lo que hiciste'. Y se metió en su coche y se marchó.

Lógico que Costner quedase impresionante y que todavía tantos años después se acuerde de elogiar al ya retirado Hackman.

