"Eso no puede volver a pasar". Kevin Costner confiesa el verdadero motivo por el que dejó 'Yellowstone' y no estará en el final de la aclamada serie western

Hace menos de un mes se confirmaba de forma definitiva que Kevin Costner finalmente no aparecerá en los episodios finales de 'Yellowstone'. Y digo de forma definitiva porque todos daban por sentada su ausencia hasta que el propio actor lanzó un rayo de esperanza al respecto. Ahora toca aclarar de una vez por todas qué fue lo que le llevó a querer dejar de dar vida a John Dutton.

"Quiero trabajar más de una vez al año"

Mucho se ha dicho que Costner se bajó del barco para hacer 'Horizon: An American Saga', una ambiciosa franquicia cinematográfica pensada para cuatro entregas -luego el fracaso de la primera ha complicado bastante su futuro-. Es evidente que algo de eso hay, pero el motivo real es otro, tal y como desveló en EW:

Hice la serie durante cinco años y quería trabajar más de una vez al año. Perdimos un año entero en un momento dado, y pensé: eso no puede volver a pasar. Fue más de un año. Pensé que tenía que estar en condiciones de hacer las cosas. El material tiene que estar listo en determinados momentos, y no éramos capaces de hacerlo. Después de cinco años, pensé: no voy a hacer esto. Si podemos conseguirlo, podemos hacerlo, y yo lo haré.

Teniendo en cuenta que Taylor Sheridan se ha encargado de escribir todos los guiones de 'Yellowstone' -la gran mayoría de ellos en solitario, ya que solamente en la segunda entrega contó con colaboraciones ajenas-, parece evidente que el actor se refería a él en lo referente a no tener listo el material necesario para poder rodarla.

Si echamos la mirada atrás y descartamos la situación actual -entre los lanzamientos de la Parte 1 y de la Parte 2 de la temporada 5 de 'Yellowstone' van a pasar dos años-, solamente hubo una espera realmente mayor al año entre los estrenos de la temporada 3 (el 21 de junio de 2020) de la temporada 4 (el 7 de noviembre de 2021). ¿Qué sucedió en ese periodo para justificarlo? Que Sheridan estaba haciendo el largometraje 'Aquellos que desean mi muerte', siendo lo único que encaja dentro de la explicación que da Costner.

No dudo de que pudiera haber otros motivos que nunca conoceremos -hay muchos rumores sobre que la relación entre Costner y Sheridan no era la mejor del mundo-, pero parece evidente que al actor le molestó tener que quedarse quieto mientras que el creador de la serie podía hacer otras cosas. Además, también comentó en Deadline que él hizo todo lo posible para simultanearla con 'Horizon: An American Saga':

Kevin Costner en 'Horizon: An American Saga'

No había guion. Y entonces las cosas implosionaron. Has estado leyendo una versión de este drama entre bastidores durante un año y medio. Dejé mi película para llegar a tiempo para ellos para 5B. Me fui exactamente cuando ellos querían, y eso me lo puso difícil. Resulta que no tenían los guiones para la 5B. Necesitaban cuatro días más sólo para completar los primeros ocho episodios. Me fui antes para darles lo que necesitaban para tener los ocho completos, y me sentí mal porque el público no tuvo 10. No tenían los guiones para nada más. Así que, lo que leíste al final fue que dije, "Bueno, mira, estoy haciendo mi película. Si quieres que trabaje una semana porque quieres matarme o lo que sea, puedo darte una semana". Realmente no tenía esa semana para darles, pero dije, lo haré.

Por esa época, Sheridan trabajaba ya en multitud de series, pues desde 2021 hasta ahora también ha creado títulos como '1883', 'Mayor of Kingstown', 'Tulsa King', '1923' y 'Special Ops: Lioness'. Y puede que escriba mucho más rápido que la mayoría, pero parece que la cosa se le escapó de las manos en lo referente a 'Yellowstone'. Y Costner no estaba nada contento con ello:

Recibí una paliza mediática porque estos tipos no me defendieron y permitieron que salieran a la luz historias disparatadas. No estoy contento con eso. Pero si la escritura está ahí, yo también estaré. Ellos tenían la primera posición. No hice 'Horizon' porque estaba cansado de hacer 'Yellowstone'. Esa es una historia de mierda. No hice 'Horizon' para competir con 'Yellowstone'. Es algo que tengo desde hace mucho tiempo. Taylor leyó ese guion tres años antes cuando estaba barajando otros guionistas para 'Yellowstone'. Le dije, bueno, puedes fijarte en lo que hicimos John Baird y yo, no es que crea que estoy cualificado. Creo que escribes 'Yellowstone' maravillosamente. Así que lo leyó y supo de qué iba la cosa. Así de sencillo: Paramount y 101 Studios administraron mal esto. Me tenían para la cinco, la seis y la siete. Acepté hacerla. Y luego empezaron a cambiar el formato.

"Recibí una paliza mediática"

De hecho, todo suena a que Costner acabó hasta las narices de los constantes cambios en la serie, pues él había firmado para una cosa y no para lo que fue llegando después. Especialmente molestos eran los constantes retrasos que había según él:

Dos empresas tienen que firmar el contrato que firmaron conmigo. Soy una sola persona. Yo firmé el contrato. Y no soy una persona inflexible; cada temporada no empezábamos a tiempo y cada temporada nos pasábamos. Lidié con eso durante las temporadas uno, dos, tres y cuatro, y no dije ni una palabra. Cuando cancelaron una temporada entera para hacer sitio o lo que fuera, ni siquiera me quejé. Sólo estoy hablando de eso ahora. Hace cinco años, cuando hicieron eso, sabía que tenía que estar en posición de que si volvían a hacerlo -si haces algo una vez eres capaz de volver a hacerlo- sabría lo que iba a hacer. Y quería trabajar más de una vez al año. Y yo sólo había trabajado en ese momento una vez al año y no estaba acostumbrado a eso.

Si no vas a empezar de verdad cuando dices que vas a empezar y vas a hacer chapuzas al final... entiendo la producción, la entiendo perfectamente. Escribir es muy duro. Lo entiendo. Pero en mi caso, tengo obligaciones reales. Tenía a 400 personas esperándome el 1 de agosto, y trabajé nueve días a la semana para ayudarles todo lo que pude. Y luego me fui a hacer lo mío con 20 días de preparación o 15 días de preparación. Intenta hacer una película así.

El estreno de la última tanda de episodios de 'Yellowstone' está previsto para el 10 de noviembre de 2024.