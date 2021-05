'Aquellos que desean mi muerte': un estupendo thriller con el sello de Taylor Sheridan y un convincente reparto liderado por Angelina Jolie

Taylor Sheridan comenzó su carrera en Hollywood como actor, sobre todo en series de televisión, donde su papel más destacado fue en 'Hijos de la anarquía', pero su carrera nunca llegó a terminar de despegar. Cuando decidió probar suerte como guionista tuvo que tener cierta paciencia hasta que alguno de sus libretos llegó a la gran pantalla, pero la paciencia tuvo premio, ya que en 2015 nos llegaba 'Sicario' y apenas un año después fue el turno de 'Comanchería'.

Con esos dos títulos ya quedó muy claro que Sheridan era alguien a quien había que seguir de cerca, lo cual confirmó con 'Wind River', su segundo largometraje como director -en 2011 ya había firmado 'Vile' a partir de un guion ajeno-. Ahora ha llegado el momento de ver el tercero, ya que este viernes 7 de mayo se estrena en España 'Aquellos que desean mi muerte', un estupendo thriller encabezado por Angelina Jolie.

Se nota la mano de Sheridan

Una de las cosas que más me llamaron la atención de 'Wind River' era la forma con la que Sheridan abordaba la historia, optando por un enfoque sosegado en lugar de llevar al extremo la tensión que se respiraba en todo momento en el ambiente. Algo de eso hay también en 'Aquellos que desean mi muerte', aunque es cierto que aquí se nota más que es una producción de Hollywood sin que eso suponga una traición al estilo de Sheridan.

Por lo pronto, Sheridan no es el único autor del guion de 'Aquellos que desean mi muerte', pues detrás del mismo también tenemos a Charles Leavitt y Michael Koryta. Este último también es el escritor de la novela original que adapta la película, por lo que queda la duda de hasta qué punto Sheridan pudo llevar el material totalmente a su terreno, aunque lo importante es que sí que se nota su mano.

Tengo muy claro que va a haber quien se aburra con 'Aquellos que desean mi muerte', ya que no es un thriller que apueste por la sobredosis de adrenalina. En su lugar prima en todo momento una sensación de calmada inquietud, tanto en aquellos que luchan por sobrevivir como en los que representan una amenaza para sus vidas.

Con esto no quiero decir que se tome las cosas con parsimonia, aniquilando así cualquier tipo de emoción, pero sí resulta sorprendente que en una película con metraje tan ajustado -apenas llega a los 90 minutos- no se opte por un tono mucho más intenso. Aquí se deja respirar tanto a las situaciones como a los personajes pero sin perder nunca de vista el peligro que les rodea.

De hecho, en lo puramente argumental, la historia de 'Aquellos que desean mi muerte' perfectamente podría haber dado pie para el episodio de alguna serie de televisión en el que la bombera interpretada por Jolie se enfrenta a una nueva amenaza. Así de monótona podría haber sido, pero la clave está en todo lo que logra transmitir Sheridan a partir de una base no especialmente estimulante.

La importancia del factor humano

Por un lado, los personajes de 'Aquellos que desean mi muerte' tienen un elemento humano no demasiado habitual en los thrillers de Hollywood, donde todo tiende tanto a lo rutinario que poco nos importa lo que sea de sus personajes. Eso no sucede aquí, en parte por el buen trabajo de su inspirado reparto, pero también porque desde el guion se nota la preocupación en que uno pueda ver a personas en pantalla y no a meras herramientas para contar una historia.

De esa forma, el elemento dramático resulta mucho más creíble, permitiéndose incluso momentos de pequeño respiro -esa conversación entre Jolie y el joven Finn Little sobre los traumas de ambos podría haber sido de lo más pocha y acaba hasta teniendo claros matices cómicos- sin que por ello la película se resienta.

Además, el ritmo va en consonancia a todo eso. Obviamente, todo se acelera en el tramo final -donde visualmente Sheridan da un paso adelanto en aras del espectáculo pero sin que se sienta para nada forzado-, pero antes existe cierta pausa que quizá desespere a algunos espectadores, pero a la hora de la verdad es lo que dota a 'Aquellos que desean mi muerte' de una energía diferente que la conecta con su anterior largometraje.

Es cierto que 'Aquellos que desean mi muerte' es un thriller más al estilo Hollywood que 'Wind River', pero se sabía muy bien a quien se fichaba al confiar en Sheridan y eso se nota en pantalla. Si además cuentas con una estrella implicada para la ocasión como una Jolie muy convincente tanto cuando va un poco de sobrada en sus primeros minutos como cuando un trauma afecta a su pasado o cuando ha de ejercer como heroína inesperada.

No obstante, quizá la mayor sorpresa de su reparto es lo acertado que está en su papel el joven Little. La película requiere algo muy concreto de su actuación y él lo borda, mostrando además muy buena química con Jolie.

Más allá de eso, se agradece el buen partido que Sheridan saca a los escenarios en los que se rodó la película, ya que convierte a ese bosque casi en otro personaje de la función, algo que ya había conseguido en su momento con las montañas nevadas de Wyoming en 'Wind River'. Aquí funcionan al mismo tiempo como un gran espacio abierto con múltiples posibilidades pero también con un espacio que puede ser mucho más opresivo de lo que parece a simple vista.

En resumidas cuentas

'Aquellos que desean mi muerte' es un muy buen thriller que sabe exprimir a fondo la historia que nos cuenta, y para ello se vale de personajes bien trabajos y mejor interpretados. Eso sí, no esperéis un derroche constante de emoción en términos visuales y narrativos, pero a cambio ofrece una visión muy estimulante de lo que no deja de ser una constante situación a vida o muerte.