"Si ciertos detalles se omiten, ya no es JoJo": el diseñador de personajes de 'Stone Ocean' habla de los desafios de adaptar 'JoJo's Bizarre Adventure' a anime

A pesar de que 'Stone Ocean' era una de las series más esperadas de 2021 y de que muchos creíamos que la siguiente tanda de episodios de la parte 6 de 'JoJo's Bizarre Adventure' estaría cerca, Netflix nos ha echado un jarro de agua fría por encima al revelar que el anime no continuará hasta otoño.

Por otro lado, sabemos que la producción de un anime no es moco de pavo y hay muchos artistas involucrados para ir solucionando los problemas en diferentes frentes. Los problemas que puede haber al trasladar un personaje desde las páginas del manga a un anime son el mayor quebradero de cabeza de un diseñador de personajes, y el responsable de 'Stone Ocean' ha hablado de cómo logró solucionar algunos de ellos.

Masanori Shino es el jefe de diseño de personajes en 'Stone Ocean' y recientemente ha hablado de su trabajo en la serie, que no es nada fácil teniendo en cuenta los diseños tan enrevesados de Hirohiko Araki en el manga original.

"Para ser sinceros, 'Stone Ocean' es la única parte de la serie de JoJo de la que he comprado volúmenes físicos. Me siento muy unido a estos personajes y me lo pasé muy bien dibujándolos... era muy consciente de cuántos de los detalles originales podía retener al diseñarlos", dijo Shino. "Pero el anime es realizado por un número muy grande de animadores, así que a veces es necesario omitir algunos detalles en consideración con el calendario. Sin embargo, si ciertos detalles se omiten ya no es 'JoJo'. Por eso quería incorporar tantos los detalles originales como fuera posible. Fue muy molesto [se ríe]".