Crunchyroll apuesta por el doblaje en España: 'Jujutsu Kaisen' y las otras tres series de anime que estrenarán nuevas voces

Era la asignatura pendiente y por fin Crunchyroll se está poniendo al día pasito a pasito. Y es que la plataforma de streaming especializada en anime ya ha confirmado las cuatro primeras series que podremos ver dobladas a castellano, empezando por varios de los animes estrella de la temporada de invierno.

El experimento de 'Jujutsu Kaisen 0'

'Jujutsu Kaisen 0' ha supuesto la primera película que Crunchyroll traía directa a cines en nuestro país, y también el primer experimento con doblaje en castellano de una de sus licencias de anime. En Latinoamérica nos llevan mucha ventaja y se puede disfrutar de varias series con doblaje con muy poco retraso frente al simulcast, pero en España todavía estábamos viéndolas venir.

El experimento de 'Jujutsu Kaisen 0' llegó con buenísimo resultado y calidad y por fin Crunchyroll ha confirmado que no será una excepción, si no que tenemos varios doblajes a la vista para la plataforma. Y es que el primero de la lista, y uno de los más esperados, es precisamente el de la serie principal de 'Jujutsu Kaisen'.

Para completar el bombazo, también se ha confirmado que 'Ranking of Kings' y 'My Dress-Up Darling' estrenarán doblaje en castellano. Teniendo en cuenta que han sido dos de los estrenos estrella durante la temporada de invierno, son dos opciones buenísimas. También recibirá doblaje en castellano la primera temporada de 'The Rising of the Shield Hero', y esperemos que también le siga pronto la segunda temporada de la serie una vez termine su emisión.

Todavía no se ha confirmado fecha de estreno para la llegada de los doblajes ni los repartos, aunque Crunchyroll promete que pronto habrá más noticias desde sus redes sociales. En el caso de 'Jujutsu Kaisen', es posible que varios de los actores de doblaje a los que pudimos oír en la película repitan, pero por ahora toca esperar confirmación definitiva.