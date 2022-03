'Jujutsu Kaisen': todos los detalles sobre la temporada 2 del anime revelación

'Jujutsu Kaisen' tiene una vida muy corta, ya que el manga de Gege Akutami apenas comenzó a publicarse hace cuatro años, pero rápidamente se ha convertido en uno de los Shōnen revelación y de las series más exitosas de la Shūeisha ahora mismo. Aunque se ha hecho de rogar, ya ha llegado la confirmación de que habrá una segunda temporada del anime, y esto es todo lo que sabemos por ahora de los nuevos capítulos.

Una larga espera entre temporadas

La trama de 'Jujutsu Kaisen' gira entorno a Yūji Itadori, quien accidentalmente se convierte en el huésped de un una poderosa maldición llamada Ryōmen Sukuna. Para combatir a esta entidad en su interior, Yūji se une a una organización secreta de Hechiceros Jujutsu y así poder aprender las habilidades necesarias para defenderse.

La primera temporada de 'Jujutsu Kaisen' se estrenó allá por octubre de 2020 y hemos tenido que esperar más de un año hasta el anuncio de que efectivamente habrá una segunda tanda de episodios.

La confirmación llegó en un evento especial sobre el anime de la mano del reparto de de 'Jujutsu Kaisen 0', la película precuela de la serie, aunque los rumores ya venían sonando desde hace un tiempo.

¿Cuándo se estrenarán los nuevos capítulos?

Todavía no se ha confirmado una fecha concreta para el estreno de la temporada 2, pero sí que se sabe que llegará en 2023. Hay tres momentos clave para los estrenos grandes, y es al principio de cada estación: enero de 2023, abril de 2023 y octubre de 2023.

Lo más seguro por ahora es que la temporada 2 de 'Jujutsu Kaisen' se haga de rogar hasta otoño de 2023, especialmente dado que la primera temporada también se estrenó en esta época. No solo eso, si no también hay que tener en cuenta que MAPPA es uno de los estudios de animación japoneses más atareados ahora mismo y que está teniendo un año de producción muy movido entre la película de 'Jujutsu Kaisen 0', la última temporada de 'Shingeki no Kyojin' y la inminente 'Chainsaw Man'.

Si hablásemos de un estudio más pequeño es posible que llegase antes, pero lamentablemente tengamos que esperar más de un año para los nuevos episodios.

La trama de la temporada 2

En principio se espera que la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen' retome la trama justo donde nos dejó la primera. La anterior temporada se cerró con la conclusión del Arco de La Pintura de la Muerte, que supone los capítulos 55 a 64 del manga.

Si no hay relleno y se continúa con una adaptación como hasta ahora, la temporada 2 se centrará en el Arco del pasado de Gojo, que se extiende hasta el capítulo 79 del manga.

Como indica su nombre, este arco se centra en el pasado de Gojo, cuando todavía era un estudiante. Gojo y sus compañeros Geto e Ieiri reciben el encargo de escoltar a una joven que se convertirá en la siguiente Recipiente de Plasma Estelar, aunque la amenaza de un asesino pone en peligro la misión.

Eso sí, la primera temporada del anime constó de 24 episodios y este arco tan solo supone dos volúmenes del manga, así que si el chicle no se estira demasiado y contamos con el mismo número de capítulos, es posible que la temporada 2 de 'Jujutsu Kaisen' también incluya alguna trama extra.

Cómo ponerse al día con 'Jujutsu Kaisen'

Aunque 'Jujutsu Kaisen 0' sea una precuela de la historia principal, no es necesario ver la película para poder seguir la trama sin problema. El manga en el que se basa originalmente era una historia aparte que Akutami hizo canon dentro del mismo universo de manera retroactiva.

También hay que decir que la película incluye algunos personajes y detalles que luego aparecen en el anime principal, así que cuando finalmente se estrene en España puede suponer un añadido muy interesante.

Mientras tanto, la primera temporada al completo está disponible dentro del catálogo de Crunchyroll, donde se puede ver con doblaje en español latino o en japonés con subtítulos.