Olvídate de 'Solo Leveling', este es el nuevo anime que ya arrasa en Crunchyroll: un refrescante isekai de fantasía que se puede ver en una tarde

Este año se estrenó la segunda temporada de 'Solo Leveling' y arrasó con todo, llegando a convertirse con el anime más visto de la historia de Crunchyroll. Eso sí, con el paso de los meses parece que la cosa se ha ido enfriando, especialmente porque la tercera temporada del anime sigue pendiente de un hilo, así que toca ir buscando otras series para llenar el vacío que ha dejado Sung Jinwoo.

El mago que quería una vida pacífica

Aunque no llega al nivel de popularidad mundial de 'Solo Leveling', el anime que se ha terminado convirtiendo en un pequeño fenómeno este verano ha sido 'The Water Magician'. Desde su estreno el pasado julio ha ido acumulando fans cada semana y ya se encuentra en el Top 10 de los animes más populares de Crunchyroll junto a 'One Piece' y 'Dandadan'. Además, está valorada como una de las mejores series de la plataforma con una puntuación de 4,7 estrellas.

'The Water Magician' es un isekai de fantasía que arranca cuando Ryo, un joven japonés de 20 años, muere y se reencarna en otor mundo. Él solo quiere vivir su vida en paz, pero se le conceden unos descomunales poderes mágicos de agua y la eterna juventud y sus planes de una existencia tranquila pronto se complican.

Con tan solo 12 episodios, 'The Water Magician' se puede ver en una pequeña maratón de una tarde. Es un emocionante anime de fantasía que consigue explotar los mejores tropos del género isekai sin caer en los más agotadores.

Aunque parte de una premisa muy simple y algo desgastada, 'The Water Magician' consigue darle su propio toque con un protagonista pacifista, especialmente porque nos puede presentar un enfoque más reflexivo similar al de 'Frieren' en lugar de batallas constantes... Aunque ojo, que el mago titular tampoco se achanta cuando toca pelear y el anime nos deja unos cuantos combates notables con una animación bastante resultona.

En Crunchyroll tenemos disponibles la primera temporada al completo. Y teniendo en cuenta que las novelas ligeras de Tadashi Kubo cuentan ya con 14 volúmenes, hay material de sobra para que 'The Water Magician' tenga más temporadas de anime en el futuro.

