James Gunn prefiere ignorar un detalle de 'Vengadores: Engame' para no dañar la continuidad de 'Guardianes de la Galaxia'. "El final se vería muy afectado"

A pesar de que hay muchos ojos puestos en el universo cinematográfico de Marvel, hay también muchas películas y series de televisión que tener en cuenta de cara a compartir la narrativa. Si ya a algunos espectadores les cuesta estar al día, la labor es incluso más compleja para los cineastas, quienes tienen que asegurarse que ofrecen algo nuevo que a la vez no altera el canon establecido.

A veces hay algún trapiés, y son momentos en los que quizás es mejor correr un tupido velo y no mirar atrás. Es lo que le ha pasado a James Gunn con 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'. A pesar de que Gunn dirige ahora el universo DC, sigue dispuesto a responder dudas de los fans de Marvel. Un fan en Bluesky le preguntaba si era posible que Jason Quill (el abuelo de Peter Quill) supiese que su hijo había vuelto a la Tierra durante los eventos de 'Vengadores: Endgame', que habían sido probablemente muy mediáticos.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Es aquí donde Gunn responde sencillamente: "Hasta donde yo sé, no. El final se vería muy afectado si lo supiera". En el final de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', Peter Quill se marcha de los Guardianes para tener la vida en la Tierra que le fue arrebatada de niño. Allí se reencuentra con su abuelo, con quien comparte un emotivo abrazo. Es un final bonito para su historia en la trilogía y que efectivamente depende por completo de que ambos no supieran de la existencia del otro durante toda su vida.

En los comentarios los fans de debaten en si apoyar esta narrativa. Un usuario afirma que "tiene sentido" que no lo supiera, ya que el Star Lord es bastante desconocido en la Tierra y probablemente la prensa no cubriría sus apariciones con la misma importancia que la de otros héroes. Otro comentario pone la culpa en Peter, diciendo que cómo es posible que en su visita a la Tierra fuera al funeral de Tony Stark, pero no a visitar a su abuelo.

Parece que se mantendrá como una de esas cosas que quedan a la interpretación de cada uno. James Gunn probablemente no le dará ninguna vuelta más. El cineasta ya colgó el sombrero de Marvel y está sumergido ahora en la post-producción de su esperadísima 'Superman' que se estrena este julio, además de en supervisar la dirección general del nuevo universo cinematográfico de DC.

