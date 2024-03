Qué fue de Jess Smith, la niña que hizo del sol de 'Los Teletubbies' cuando era solo un bebé

"Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po". Si no habéis podido evitar leerlo sin cantarlo, sin duda habréis visto en algún momento del la vida 'Los Teletubbies'. La serie infantil acompañó las mañanas de muchos niños (y padres) con estos simpáticos seres afelpados y, por supuesto, ese sol sonriente. ¿Qué fue de Jess Smith?

¡Abrazo fuerte!

Jessica Smith nació en 1995, en Inglaterra, y saltó al estrellato cuando todavía no tenía ni uso de razón. Cuando tenía solo nueve meses, cuenta que sus padres la llevaron al hospital a hacerle un chequeo el mismo día que el productor de una serie estaba en busca de bebés sonrientes.

La serie en cuestión no era otra que 'Los Teletubbies', el icónico programa infantil de la BBC que comenzó a emitirse en 1997 y concluyó en 2001 con 365 episodios. En España, lo pudimos ver en Televisión Española y en Playhouse Disney.

La serie estaba protagonizada por cuatro simpáticos personajes con pantallas en la barriga, interpretados por actores enfundados en disfraces. No obstante, había un quinto personaje que los acompañaba en todos los capítulos, cuando la narradora comenzaba con aquello de: "Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar".

Me refiero a ese sol sonriente que iniciaba y concluía siempre el episodio con su risa. La propia Smith explicó cómo la sentaron y la grabaron en una silla (así se lo contaron porque, evidentemente, ella era demasiado pequeña para acordarse): "Mientras rodaban, mi padre sostenía un osito de peluche detrás de la cámara para hacerme reír. También usaba un coche de juguete para hacerme mira abajo y claramente funcionaba".

La por aquel entonces actriz dio vida al sol en la serie original y en 'Teletubbies Everywhere', una especie de spin-off que eran segmentos de 10 minutos centrados en explicar conceptos sencillos como los colores, las formas, los números o qué es arriba y abajo.

Esa fue su primera y única experiencia como actriz (por la que le dieron 250 libras y una caja de jueguetes como pago), ya que no volvió a actuar nunca más. De hecho, durante mucho tiempo ni siquiera se sabía el nombre de la persona que puso cara al bebé sol, hasta que ella misma lo reveló 13 años después.

En 2014, jugando a un juego en la universidad sobre decir algo de una misma que nadie imaginaría, Smith desveló su pasado en Teletubbylandia y también lo posteó en redes: "Soy el sol de 'Los Teletubbies'. Ha habido mucha gente que pretendía serlo, pero solo yo puedo contaros la auténtica historia".

Pero cuando Smith, que ahora trabaja en una empresa de seguridad en Medway ocupándose de los procesos administrativos, volvió a salir realmente a la palestra fue hace algunos días, cuando compartió una foto de su propia hija.

Haciendo honor al meme 'Eres old, ¿pero así de old?', Smith nos hizo sentir realmente viejas al ver que el bebé que acompañó nuestra infancia no solo ya no lo era, sino que ya tiene su propio bebé. Eso sí, hubiera sido impagable (y altamente improbable) ver el crossover definitivo, aprovechando que 'Los Teletubbies' volvieron con un reboot recientemente.

