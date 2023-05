Qué fue de Jeff Cohen, el niño de 'Los Goonies' que cambió Hollywood por los tribunales

Si cada vez que un villano insta a su víctima a confesar os quedáis esperando a que cuente aquella vez en la que vomitó en el cine, es que Gordi es también vuestro personaje favorito en la mítica 'Los Goonies'. ¿Qué fue de Jeff Cohen?

De goonie a abogado

Nacido en 1974 en Los Ángeles (EE.UU.), Jeffrey Bertan McMahon (cogió su nombre artístico del apellido de su madre) dio sus primeros pasos en el audiovisual en los concursos 'Child's Play' y 'Body Language'. Su debut cinematográfico fue a los 9 años, con la TV movie 'Little Shots'.

Después de breves apariciones en series como 'Cuentos desde la oscuridad' o 'The facts of life', Cohen dio con el papel que lo inmortalizaría en el imaginario cinéfilo: el de Gordi (Chunk en inglés) en el clásico ochentero de Richard Donner 'Los Goonies'.

Según cuenta el actor, todos sus papeles anteriores incluían una camiseta hawaiana y pantalón a cuadros, algo que al director le pareció una idea estupenda y decidió incorporar al look del personaje. Además, justo antes rodar contrajo la varicela pero decidió no decírselo a nadie para no perder el papel. Las marcas de varicela se pueden apreciar en la escena del "súpermeneo".

La película fue un auténtico éxito, catapultando a actores que hoy en día son tan conocidos como Josh Brolin, Sean Astin o el retornado Ke Huy Quan. No obstante, la carrera como intérprete de Cohen se extendió poco más de una década.

Los siguientes papeles del californiano fueron prácticamente cameos, en series como 'Cuentos asombrosos', 'Enredos de familia' y 'La mujer sheriff', y como actor de doblaje en la serie 'Popeye e hijo' y en 'Scooby-Doo y la escuela de fantasmas'. Su último trabajo fue en 1991, en la película para la TV 'Armonía perfecta'.

El verano siguiente al estreno de 'Los Goonies', Cohen aprovechó los contactos que había obtenido gracias a la película para ir haciendo trabajos de oficina en el mundillo del cine.

Jeff Cohen y Ke Huy Quan en la actualidad

Así descubrió su vocación: las leyes. Tras licenciarse en Ciencias Empresariales en Berkeley, le pidió a Richard Donner una carta de recomendación y logró licenciarse en Derecho en la UCLA. Abrió su propio bufete en 2002. y comenzó su carrera como abogado en el mundo del espectáculo.

Desde entonces, no ha vuelto a pisar un plató como actor pero sí se ha hecho un nombre en la abogacía, reconocido como uno de los ejecutivos más influyentes de su generación por Variety y The Hollywood Reporter.

Para acabar de cerrar el círculo, fue precisamente él quien se encargó de negociar el contrato de Ke Huy Quan en 'Todo a la vez en todas partes': "Cuando el productor de la película estaba cerrando el trato, nos dijo que nunca imaginó que tendría que hablarlo con Gordi y Data" recordó su compañero goonie.

