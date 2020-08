'Los Goonies': una aventura mítica de los 80 con la que Richard Donner marcó a toda una generación de espectadores

Esta tarde tenéis la oportunidad de recuperar 'Los Goonies' en La Sexta a partir de las 15:45. Estamos sin duda ante una de las películas de aventuras más míticas de los años 80, con la cual el director Richard Donner marcó a toda una generación de espectadores. De hecho, aún hoy en día es presencia habitual cuando alguna cadena de cine repone títulos de otra época.

En 'Los Goonies' conocemos a un grupo de chavales de lo más variopinto que encuentra el mapa de un tesoro pirata del siglo XVII. Como era de esperar, este peculiar grupo no tarda en lanzarse en su búsqueda, y es que su hallazgo además podría ser la solución para el problema que amenaza con obligarles a abandonar su pueblo.

Un hito de los 80 para muchos

La película parte de una idea del mismísimo Steven Spielberg, quien por aquel entonces estaba más interesado en trabajar en propuestas de corte más adulto -no por casualidad estrenó 'El color púrpura' el mismo año que llegaba a las salas 'Los Goonies'-, por lo que acabó cediendo las riendas a Donner, mientras que el guion corrió a cargo de Chris Columbus, que el año anterior había escrito la estupenda 'Gremlins'.

Esencial en una película de estas características era contar con el reparto adecuado, pues hay tantos menores de edad que todo podría venirse abajo a poco que uno o dos de ellos no dieran la talla. Ahí hay pocos peros que ponerle a 'Los Goonies', ya que se nota el entusiasmo de todos sus participantes, logrando transmitir esa energía al espectador.

Algo menos entusiasmo hay por mi parte en la aventura que cuenta, ya que nunca logró seducirme como a infinidad de espectadores. Sí, es entretenida, y es cierto que tiene alguna escena bastante potente, por no hablar del inolvidable Sloth, pero 'Los Goonies' cuenta con tener atrapado en todo momento e ir paulatinamente a más y en mi caso hay situaciones en las que me salgo un poco de lo que me están contando.

Obviamente está claro que eso no le sucede a muchos, quienes disfrutan con esta montaña rusa de diversión que no se olvida de la importancia del lado más emocional. En mi caso la química del reparto y la ágil dirección de Donner son lo que más disfruto, pero personalmente me lo paso mejor con 'El secreto de la pirámide', también estrenada ese mismo año pero que funcionó bastante peor en taquilla.

Los 124 millones de recaudación mundial de 'Los Goonies' la convirtieron en una de las películas más taquilleras de 1985. Es cierto que se quedó algo lejos de 'Superdetective en Hollywood', 'Regreso al futuro', 'Rambo: Acorralado Parte 2' y 'Rocky IV', todas ellas por encima de los 300 millones ingresados en su paso por los cines, pero seguramente solo la de Robert Zemeckis sea tan querida por el público general como la de Donner.

También puedes ver 'Los Goonies' en Amazon y Movistar