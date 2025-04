"La gente no puede caminar a una sala de cine". Por qué en Netflix aseguran que han salvado a Hollywood

"Estamos salvando Hollywood". Con esta muestra de, no sé muy bien si arrogancia, autoconvicción, delirio mesiánico o una confianza real en su proyecto, Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, arrancó su charla con el editor en jefe de la revista Time en el marco del evento Time100, en la que se exploraron, entre otros temas, las dificultades por las que está pasando Hollywood en términos de taquilla y producción y la figura de la plataforma de streaming en este escenario.

Ted, el salvador

Sarandos tiene claras la misión y aspiraciones de su Gran N particular, y asegura que "Netflix es una empresa muy centrada en el consumidor", añadiendo que lo que les importa realmente es "entregar el contenido de una forma en la que quieras verlo". ¿Qué quiere decir con esto? Que, básicamente, "la gente" —y en la generalización se encuentra su gran error—, prefiere ver las películas en casa.

Para argumentar esto, el empresario se escuda en unos datos de taquilla que, por primera vez tras el crecimiento del 126,1% que se experimentó en 2021 tras la reapertura pospandémica, cayeron un 11,8% de los 28.155 millones de dólares de 2023 —impulsados por el fenómeno Barbenheimer— a los 24.841 millones del ejercicio 2024, que encontraron en 'Del revés 2' su mayor éxito.

"¿Qué nos dice eso? ¿Qué intenta decirnos el público? Que prefieren ver las películas en casa, gracias. Los estudios y los cines están en plena batalla por preservar esta ventana de 45 días que está completamente desconectada de la experiencia real del consumidor, que simplemente ama una película."

En otro orden de contradicciones, durante la entrevista se mencionó cómo Netflix posee dos salas de cine: el Bay Theater de Los Ángeles y el Paris Theater de Nueva York. Según Sarandos, este último fue salvado por la compañía de convertirse en un Walgreens, pero ojo, porque el motivo con el que justifica la compra del recinto es, cuando menos, rocambolesco:

"No lo salvamos para salvar el negocio de las salas de cine. Lo salvamos para preservar la experiencia cinematográfica."

Cuestión de infraestructuras

Además de que "la gente" —insisto en el entrecomillado— parece que sigue teniendo interés en acudir a las salas de cine, aunque sí es cierto que todo tiende a limitarse a las superproducciones y a los largometrajes evento, la relación de Netflix con la gran pantalla es inevitable si quieren optar a galardones en las temporadas de premios, ya que las normas obligan a un estreno en la ventana tradicional.

No obstante, más allá de la caza de premios, Sarandos asegura que las directrices a los realizadores que trabajan para la compañía se centran en el consumidor.

"Tenemos estos estrenos hechos a medida... tenemos que hacer ciertas calificaciones para los Oscar. Tienen que estar un tiempo en cartelera, ayuda un poco con el ciclo de prensa. Pero siempre he tratado de animar a cada director con el que trabajamos a centrarse en el consumidor, en los fans. Haz una película que amen, y ellos te lo recompensarán."

Ahora bien. ¿Cuál es el gran problema de la industria de la exhibición cinematográfica? El co-CEO lo tiene claro: no poder caminar hasta un multicine.

"Mucha gente creció pensando: 'Quiero hacer películas para una pantalla gigante y que desconocidos las vean [y que] estén en cartel durante dos meses, con funciones agotadas y gente llorando...' Es un concepto anticuado. Creo que [es una idea obsoleta] para la mayoría de la gente, no para todos. Si tienes la suerte de vivir en Manhattan y puedes caminar hasta un multicine y ver una película, es fantástico. La mayoría del país no puede hacerlo."

Querido Ted, la gran pantalla sigue y seguirá viva, y si la gente no puede caminar hasta un cine —el transporte público ya tal—, algo me dice que el problema radica en las infraestructuras de su ciudad y no en su preferencia por cambiar un sistema de sonido Dolby Atmos y una pantalla gigantesca por un portátil de 16 pulgadas.

